Hubble'dan Daha İyi 6 Teleskop Yakında Uzaya Fırlatılacak

Hubble, yıllardır uzaydaki gözümüz olarak bize akıllara bile gelmeyen oluşumların fotoğraflarını sundu. Bilim dünyası artık daha uzak mesafelerdeki gezegenleri keşfetmeyi amaçlıyor ve bu nedenle daha iyi teleskoplara ihtiyaç duyuyor. NASA, bu amaçla Hubble'dan çok daha gelişmiş 6 farklı teleskop üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Son yıllarda uzay keşfi konusunda yapılan çalışmalar, büyük bir hız kazanmış durumda. Bir yandan Güneş sistemimizde yer alan gezegenlerde yaşam belirtisi aranırken, diğer yandan uzak galaksilerde nelerin var olduğunu gözlemlemek için yoğun şekilde çalışılıyor. Hubble teleskobu uzun yıllar boyunca, bilim dünyasının uzaydaki gözü oldu ve bilinmeyenleri tüm detaylarıyla önümüze sundu fakat insanlığın daha uzak mesafeleri keşfetme arzusu geliştikçe, Hubble'ın teknolojisi yavaş yavaş yetersiz kalmaya başladı.

NASA, bu durum için çok önceden çalışmalara başlamıştı ve gelişmiş teknolojiye sahip teleskoplar inşa etme yolunda oldukça ilerledi. Uzay ajansı, James Webb ve WFIRST gibi tamamlanmasına çok az kalan teleskopların yanı sıra, dört yeni teleskobu daha yakın gelecekte uzay keşfi için kullanıma sunacak. İşte NASA'nın üzerine çalıştığı, evrenin sırlarını açığa çıkarmaya yardımcı olacak teleskoplar.

LUVOIR Teleskobu:

Şimdiye kadar inşa edilen teleskoplar, bizlere Güneş sistemimiz dışında yer alan hiç bilmediğimiz gezegenlerin varlığını gösterdiler ve bilim insanlarının evren hakkında fikirler yürütebilmelerine yarayan veriler elde ettiler. Dünya dışı yaşam konusunda ise ne yazık ki henüz bir bilgiye ulaşılamadı. İşte LUVOIR teleskobunun inşa edilme amacı tamamen bu. En uzak galaksilerdeki gezegenleri bile görüntüleyebilecek olan Hubble'dan 40 kat güçlü teleskop, gezegenlerin yüzeylerinde bir yaşam izi olup olmadığını rahatlıkla çözebilecek teknolojiye sahip. LUVOIR'in önündeki en büyük problem ise teleskobun aşırı maliyetli olması ve devasa boyutlarından dolayı henüz kendisini taşıyabilecek bir uzay aracının olmayışı.

HabEx Teleskobu:

Bu gelişmiş teleskop, karanlıkta yer alan gezegenleri bile görüntüleyebilme özelliğine sahip olacak. Uzak mesafelerde bulunan fakat ışık yokluğundan kaynaklı görülmesi zor olan gezegenleri net bir şekilde fotoğraflayabilecek olan HabEx, bu gezegenler üzerinde yaşam belirtisi arayacak.

Lynx X-ray Surveyor:

Lynx teleskobu, rakiplerinden daha farklı bir misyona sahip. Bu gelişmiş teleskop, evrenin görünmeyen kısmını görüntüleyecek kapasiteye sahip olacak. Nasıl mı? Kara delikleri ve karanlık enerjiyi tespit etmesi planlanan Lynx, bu oluşumlardan gelen dalgaları tespit ederek onların yerlerini bulmaya yardım edecek. Eğer Lynx teleskobu, hedeflendiği şekilde görevini yaparsa, evrenin en çok merak edilen konularının sır perdesi aralanmış olacak.

OST Uzay Teleskobu:

NASA, yaşamın nereden geldiği sorusunun cevabına bu defa oldukça yaklaşmış gözüküyor. OST teleskobu, şimdiye kadar inşa edilmiş en hassas teleskoptan tam 1.000 kat daha hassas olma ve kızılötesi ışınlarla çok uzak mesafeleri inanılmaz bir hızla tarayabilme özelliği ile umut vadediyor. Big Bang patlamasından sonra neler yaşandığını, karbon, nitrojen ve oksijenin nereden geldiğini ortaya çıkarabilecek olan bu teleskop, çok düşük sıcaklıklarda dahi işlevini sürdürebilecek.

Sizlerin de haberleri okurken bizler kadar heyecanlandığınızı tahmin ediyoruz. Bu umut verici gelişmelerden sonra akıllarımızdaki birçok sorunun cevabına yaklaşacağımız aşikar ancak ne yazık ki bu teknolojilerin 2035 senesinden önce kullanıma girmesi beklenmiyor.