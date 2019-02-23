NASA Başkanı: 'Dünya Dışı Yaşamı Keşfetmeye Yakınız'

NASA tarihinin bilim insanı olmayan ilk başkanı olduğu için uzun süre tartışmalara konu olan Jim Bridenstine, Mars gezegenindeki araştırmalarda uzun yıllar görev alan uzay aracı Opportunity'nin yer aldığı projenin resmi olarak sonlandırıldığı törende, NASA'nın Dünya dışı yaşam araştırmaları konusunda iyi yolda olduğunu söyledi.

Mars'ta yaptığı araştırmalar sırasında içinde kaldığı bir kum fırtınası nedeniyle tüm irtibatın kesildiği Opportunity gezici uzay aracının içinde bulunduğu proje, 13 Şubat tarihinde resmi olarak sonlandırılmıştı. Tören sırasında konuşan NASA başkanı Jim Bridenstine, NASA'nın Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri arayacağı Mars 2020 görevi hakkında bilgi verdi.

Popüler haber sitesi Space'te yer alan habere göre Bridenstine, "Mars 2020 projesiyle örnekleri inceleyip, biyolojik izler olup olmadığına karar verebileceğiz. Amacımız, Dünya dışı yaşamı keşfetmek. Buradaki birçok harika insan, bu hedefe ulaşmak için çalışıyor ve hedefe ulaşma adına iyi yoldayız" açıklamasında bulundu.

Başkan Jim Bridenstine, dünya dışı yaşamı keşfedeceklerine inanan tek NASA yöneticisi değil. Şubat ayının başlarında bir diğer NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen, Dünya dışı yaşam formlarıyla karşılaşma ihtimallerinin yüksek olduğunu düşündüğünü açıklamıştı. Zurbuchen'ın açıklamalarının tamamını aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Dünya dışı yaşam belirtilerini araştırmak için yapılacak çalışmaların yalnızca Mars ile sınırlı kalmayacağı biliniyor. NASA önümüzdeki süreçte Satürn'ün uydusu Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa için de Mars ile benzer araştırma görevleri hazırlamayı planlıyor. Jim Bridenstine ve Thomas Zurbuchen'ın düşüncelerinde haklı olup olmadıklarını, zaman içinde hep birlikte göreceğiz.