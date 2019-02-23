  • NASA, Curiosity'nin Hatasını Yeniden Başlatarak Çözdü

NASA, Kendini Güvenli Mod'a Alan Curiosity'yi Yeniden Başlatarak Hayata Döndürdü

1 dk okuma süresi
6
1
1
1
0
Mars'ı incelemesi için gönderilen robot Curiosity hata verince NASA çözümü yeniden başlatmada buldu.

Dünya'mızın dışındaki gezegenleri incelemek için gönderilen uzaktan kontrollü robotlardan birisi olan Curiosity, 26 Kasım 2011 tarihinde fırlatılmıştı. O günden beri çalışmalarını sürdüren robot, 15 Şubat Cuma günü sistemini yeniden başlatma sırasında bir sorun yaşayarak kendini güvenli moda sokmuştu.
İLGİLİ HABER

NASA Başkanı, Dünya Dışı Yaşam Formlarını Keşfetmeye Yakın Olduklarını Düşündüğünü Açıkladı

NASA çalışanları derhal duruma müdahale ederek robot için uygulanabilecek seçenekleri gözden geçirdi. Prosedürleri takip eden NASA, robotu "yeniden başlatma"yı (reset) denedi ve sonuç başarılı oldu. Curiosity NASA'nın olaya müdahale etmesinden sonra 30'un üzerinde kez sistemini yeniden başlatmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
İLGİLİ HABER

NASA'nın Uzay Aracı Curiosity'den Yeni Görev Öncesi Son Selfie

ABD Uzay Ajansı NASA çalışanları Curiosity'nin hafızasında (depolama ünitesinde) oluşmuş olabilecek bir soruna odaklanmış durumda. Sorunun ne olduğu tespit edilene kadar robotun herhangi bir bilimsel görevde kullanılmasına geçici olarak ara verildiği de bildiriliyor. 

Kaynak : https://phys.org/news/2019-02-reset-uriosity.html
Etiketler: nasa, curiosity, reset
6
1
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
6
1
1
1
0