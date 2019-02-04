NASA Yöneticisinden Dünya Dışı Yaşam Açıklaması

NASA’da yönetici olan Thomas Zurbuchen, evrende kompleks moleküllerin kendi kendine oluşabildiğini, bu nedenle Dünya dışı yaşam formları ile karşılaşma ihtimalimizin sandığımızdan daha yüksek olduğunu belirtti.

Yegane yuvamız olan Dünya, sınırları bulunmayan evrendeki yaşamı destekleyen tek yer mi? Yoksa evrenin herhangi bir yerinde varlığını sürdüren bir canlılar var mı? Bu soruların yanıtları insanoğlu kafasını gökyüzüne çevirip yıldızlara baktığından bu yana merak ediliyor. Ne yazık ki bu soruları yanıtlamak üzere gerçekleştirilen çalışmalar şu an için karşılık bulamadı.

NASA’da üst düzey bir yönetici olan Thomas Zurbuchen, dünya dışı yaşam ile ilgili oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dünya dışı bir yaşam bulma çalışmalarının henüz yeterince ilerlemediğini belirten Zurbuchen, Dünya harici bir gezegende yaşam bulunma ihtimalinin sandığımızdan daha yüksek olduğunu belirtti.

‘’Dünya dışında yaşam var mı? Bence bu sorunun cevabı çok net bir şekilde evet. ‘’ diyen Zurbuchen, ‘’Ancak şu anda sadece bunu kanıtlayamıyoruz. Bu şekilde düşünmemin basit bir nedeni var.’’ dedikten sonra Dünya harici bir gezegende yaşam bulunması ihtimalinin neden yüksek olduğunu açıkladı.

‘’İnsanoğlu olarak bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar Dünya dışında su moleküllerinin veya başka kompleks moleküllerin olabileceğini bile bilmiyorduk. Şüpheyle yaklaşıyorduk. Şimdiyse uzayda her birinin kolaylıkla bulunabileceğini biliyoruz. Elbette bu, canlı yaşamının çok rahat bir şekilde oluşabileceğini göstermiyor ancak olasılık sandığımızdan çok daha yüksek.’’ diyen Zurbuchen, evrende yalnız olmadığımızı düşündüğünü açıklamış oldu.