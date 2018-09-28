Dilbilimcilerin Birbiriyle Kavgalı Olduğu 17 Kelime

Türk Dil Kurumu'nun 1983 yılında statüsünün değiştirilmesi sonrasında, 1987 yılında TDK'dan ayrılan bir grup dilbilimci Türk Dil Derneği'ni kurdu. O günden beri bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren dernekle TDK arasında zaman içerisinde birçok kelimenin yazılışıyla ilgili anlaşmazlıklar çıktı.
Anlaşmazlıklara sebep olan bu 17 kelimeye beraber göz atalım.
1. Ana Dil - Anadil
2. Alt Yazı - Altyazı
3. Ambulans - Ambülans
4. Diaspora - Diyaspora
5. Dil Bilgisi - Dilbilgisi
6. Hemşehri - Hemşeri
7. Hristiyanlık - Hıristiyanlık
8. Hükûmet - Hükümet
9. Izdırap - Istırap
10. Orta çağ - Ortaçağ
11. Orta Doğu - Ortadoğu
12. Öge - Öğe
13. Ön söz - Önsöz
14. Ön yargı - Önyargı
15. Ropdöşambır - Ropdöşambr
16. Sekülarizm - Sekülerizm
17. Sömestir - Sömestr