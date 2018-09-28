Dilbilimcilerin Birbiriyle Kavgalı Olduğu 17 Kelime

Özellikle yabancı dil kökenli kelimeleri Türkçeye kazandırmaya çalışmasıyla dikkat çeken TDD ile TDK'nın muhalefete düştüğü 17 kelimeye göz atıyoruz.

Türk Dil Kurumu'nun 1983 yılında statüsünün değiştirilmesi sonrasında, 1987 yılında TDK'dan ayrılan bir grup dilbilimci Türk Dil Derneği'ni kurdu. O günden beri bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren dernekle TDK arasında zaman içerisinde birçok kelimenin yazılışıyla ilgili anlaşmazlıklar çıktı.

Anlaşmazlıklara sebep olan bu 17 kelimeye beraber göz atalım.

1. Ana Dil - Anadil

2. Alt Yazı - Altyazı

3. Ambulans - Ambülans

4. Diaspora - Diyaspora

5. Dil Bilgisi - Dilbilgisi

6. Hemşehri - Hemşeri

7. Hristiyanlık - Hıristiyanlık

8. Hükûmet - Hükümet

9. Izdırap - Istırap

10. Orta çağ - Ortaçağ

11. Orta Doğu - Ortadoğu

12. Öge - Öğe

13. Ön söz - Önsöz

14. Ön yargı - Önyargı

15. Ropdöşambır - Ropdöşambr

16. Sekülarizm - Sekülerizm

17. Sömestir - Sömestr