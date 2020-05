Naughty Dog, The Last of Us Part II'den Yeni Video Yayınladı

Naughty Dog, The Last of Us Part II'den yeni bir video yayınladı. Oyunun yapım aşamasından bilgiler içeren videoyla oyun tutkunları bilgilendirildi.

The Last of Us II'nin geliştirme sürecinin perde arkasına geçen Naughty Dog, son videosunda oynanış için tasarım seçimleri hakkında konuştu. Ellie seçili olduktan sonra geliştirme ekibi, oyuncunun gerçekten Ellie’nin ayakkabılarının içindeymiş gibi hissetmesini istedi. Ellie, Joel'dan daha çevik olduğundan zıplamak ve yüzüstü ilerlemek gibi yeni işlevler açılıyor. Zıplamak, daha yüksek bir zemine erişmek için kullanılabilir; yüzüstü ilerleme pozisyonunda ise silahlar ve işçilik mevcut. Temel oyun, koşullar göz önüne alındığında oyuncuyu zorlamaya odaklı. Ellie'nin karşı karşıya olduğu çeşitli tehditler ve sahip olduğu araçlar dikkate alındığında bunun nasıl olduğunu görmek ilginç. İşte Naughty Dog tarafından yayınlanan video: İLGİLİ HABER Oyunu Bırakıp Konsola Bakacağınız PlayStation 4 Pro The Last of Us Part 2 Sürümü Duyuruldu The Last of Us Part II, 19 Haziran'da PS4’te oynanabilecek. Ellie'nin karşılaşacağı bazı zorluklar, paylaşılan videodan anlaşılabiliyor. Bilgilerin sızdırıldığı ve oyuncularda hayal kırıklığı yaratan oyun hakkında yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Kaynak : https://gamingbolt.com/the-last-of-us-part-2-video-breaks-down-gameplay-changes-playing-as-ellie

 4 2 1 0 0