NBA 2K: Saç Tıraşından Dahi Para Aldığımız İçin Üzgünüz

Belki de piyasanın uzun süredir alternatifsiz tek basketbol oyunu oluşuyla oyuncuların mikro ödemeler konusunda tepesine binmeye devam eden 2K, bu sene işleri biraz yoluna sokmuşa benziyor.

NBA 2K serisinin ne kadar mükemmel bir spor serisi olduğunu söylememize gerek yok. Özellikle NBA 2K19 ile oyuna eklenen birçok farklı mod oyuncuları fazlasıyla mutlu etti. Ancak 2K'in rakipsizliğinin getirdiği bir takım dezavantajlar var: Onlardan biri de mikro ödemelerle oyuncuların adeta iliğinin kurutulması.

2K18'de mikro ödemelerin cılkının çıktığı bir yer mevcuttu: Doc'un Berber Dükkanı. Her yeni saç şekli için para alınması bir kenara; seçtiğiniz saç şeklinin oyuncu üzerinde nasıl duracağı dahi gösterilmiyordu. Hatta ve hatta daha önce satın aldığınız bir saç şekline geri dönmek için bile yeniden para veriyordunuz. Oyuncu yaratırken seçebileceğiniz saç şekillerine daha sonradan dünyanın parasını bayılmak oyuncuları adeta çıldırtıyordu.

NBA 2K19 ile bu sorun tarihe karıştı. Artık hiçbir saç şekline geçmek için para ödemeniz gerekmiyor. 2K19'u oynayan oyuncular, artık maç başına daha fazla parayla ödüllendirildiklerini ve daha cömert bir para anlayışı olduğunun da altını çiziyor. NBA Live 19'un 2K ile daha rekabetçi bir seviyeye gelmesiyle bu tür problemlerin de minimuma inmesini bekliyoruz.