NBA 2K21'in Üçüncü Sürümü Xbox X, S ve PS5'de Yayınlandı

2K Sports, NBA 2K21 oyununun yeni nesil niteliğindeki üçüncü sürümünü Xbox Series X, S ve PS5 platformlarında yayınladı. Yeni gelen güncelleme ile birlikte oyunda aksaklığa sebep olan bazı sorunlar giderilirken oyunun bazı kısımları yılbaşına uygun bir şekilde yeniden düzenlendi.

NBA 2K21 oyuncuları, oyunda yaşamış olduğu bazı aksaklıkları belirterek şirketin hangi sorunlar üzerine yoğunlaşması gerektiği hakkında şirkete yol gösterdi. 2K Sports, bu geri bildirimleri göz önünde bulundurarak grafik konusunda iyileştirmelerde bulundu. Tatilin de yaklaşmasıyla birlikte City Hall, yılbaşına uygun bir şekilde süslendi.

NBA oyuncularının yüzlerinde değişiklikler yapıldı

Paul George, Steven Adams gibi 29 NBA oyuncusunun yüz animasyonlarında değişikliğe gidildi. Bunun yanı sıra Utah Jazz City ve Brooklyn Nets City de dahil olmak üzere 6 farklı takımın saha zeminleri düzenlendi. City temalı üniformalar ve en güncel haliyle uyarlanan yeni sponsor logoları, yeni güncellemelerle birlikte oyunculara sunulmuş oldu.

Oyuncuların bazı oyun modlarında vermiş olduğu olumsuz geri bildirimler, yeni güncellemede büyük rol oynadı. 2K Sports, The City, Pro-Am, The Rec, MyCAREER, MyNBA, MyWNBA, The W ve MyTEAM oyun modlarında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak adında iyileştirmeler gerçekleştirdi. Bu modlarda yaşanan donma, takılma ve kayma gibi görüntü problemleri olabildiğince düzeltilmeye çalışıldı.