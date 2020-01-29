NBA’den Elazığ ve Malatya’ya Destek Geldi

NBA’de oynanan Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans maçında, önceki günlerde meydana gelen Elazığ ve başta Malatya olmak üzere çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek mesajları verildi. Panolara ‘Elazığ dualarımız sizinle’ ve potalara ‘Malatya’ yazıları asılarak Türkiye’nin acısı paylaşıldı.

Amerika’nın ilgiyle takip edilen ünlü basketbol ligi NBA bu kez destek mesajlarıyla gündeme geldi. Cleveland ile New Orleans arasında oynanan maçın reklam panolarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sebebiyle ‘Elazığ dualarımız sizinle’ ve ‘Malatya’ ifadeleri yer aldı.

Cleveland forması giyen basketbolcu Cedi Osman, yaptığı Twitter paylaşımında “Maç boyunca panolara ‘Elazığ dualarımız sizinle’ ve potalara ‘Malatya’ yazıp farkındalığımıza destek veren tüm @cavs organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” mesajını yayınladı.

Cedi Osman yardım kampanyası düzenlemişti

Cedi Osman, meydana gelen afetin yaralarının sarılması amacıyla Elazığ ve Malatya için Chicago Bulls maçının hemen öncesinde bir yardım kampanyası düzenlemişti. Karşılaşmada atılacak her 3 sayılık basket için 100 dolar bağışlayacağını açıklayan Cedi Osman, daha sonra bağışladığı bu miktarı 200 dolara çıkarmıştı. Ülkemizden de birçok sporcu bu kampanyaya desteklerini açıklarken maçta toplam 25 adet 3 sayılık basket potayla buluştu ve toplamda 385 bin TL bağış toplandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cedi Osman “Haberleri takip eden birisiyim. Her sabah uyandığımda veya antrenmanlardan sonra Türkiye’de neler olduğunu öğrenmek için haberlere bakarım. O gün Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sırasında yıkılan evlere ve etkilenen insanlara bakınca depremin korkunç şiddetini gördüm. Bu sebeple çok üzgün ve kötü hissettim ve hemen harekete geçmek istedim” sözleriyle ülkesini yakından takip ettiğinin altını çizdi.

Maç takviminin yoğunluğu sebebiyle ülkesine gidemediğine vurgu yapan Cedi Osman, "Türkiye'ye gidemedim ancak bir şekilde yardımımın dokunmasını istedim. Bu aslında bir kampanya değildi. Sadece yurt dışında ve özellikle Amerika'da dikkati çekmek istedim" ifadelerini kullandı.