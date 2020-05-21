Bir Tasarımcıdan NBA Formalarına Marvel Güncellemesi

NBA, sadece takımlar arasındaki ateşli çekişmelere sahne olmakla kalmıyor; zaman zaman eğlenceli olaylara da ev sahipliği yapıyor. Bu seferki haber NBA’in ünlü takımlarının formalarını Marvel evrenindeki karakterle donatan bir tasarımcıdan geliyor.

Çin’de ortaya çıkmasının ardından neredeyse tüm dünyayı etkisi altın alan koronavirüs salgını pek çok şeyin zorunlu olarak durmasına sebep oldu. Virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde çoğu ülkede yasaklar ilan edildi, etkinlikler iptal oldu ve spor ligleri süresiz olarak durduruldu. Dünya çapında ilgiyle takip edilen NBA de bunlardan bir tanesiydi. Gelen pozitif koronavirüs vaka haberlerinin ardından tatil edilen dünyaca ünlü basketbol ligi, sevenleri tarafından oldukça özlendi.

Şu sıralar zorunlu tatil sebebiyle herhangi bir maç haberi gelmeyen NBA, bu kez farklı bir şekilde gündem olmayı başardı. Mikey Halim isimli bir grafik tasarımcı, NBA’de yer alan takımların formalarına bir Marvel güncellemesi getirdi ve bu yeni tasarımları Instagram hesabından yayınladı. Marvel temalı formalar basketbol tutkunlarının özlemini bir nebze de olsa dindirmeyi başardı. Yıldız oyuncuların şovunu izlememize çok az kaldığını umarak sizi bahsettiğimiz birkaç tasarımla baş başa bırakıyoruz.

Marvel’dan ilham alınarak tasarlanan formalardan birkaçı:

Brooklyn Nets:

Chicago Bulls:

Boston Celtics:

NBA’in büyük takımlarından Brooklyn Nets, Demir Adam olarak nam salmış Spencer Dinwiddie, Kara Panter olarak tanınan Julius Erving ve Disney’in bir diğer büyük yapımı Star Wars’tan ilhamla Jedi yakıştırması yapılan DeAndre Jordan’ı bünyesinde barındırıyorken diğer takımların oyuncularının da bu formalarla hayal etmek oldukça eğlenceli gibi duruyor. Tasarımcı Halim de Brooklyn Nets takımından etkilenmiş olacak ki forma tasarımında Marvel evrenini tercih etmiş. Bu eğlenceli molanın ardından basketbol severler tabii ki daha çok sevinecekleri haberi dört gözle bekliyor. Koronavirüs salgınının üstesinden gelindiğini bildiren bir NBA haberi hiç de fena olmazdı.

Haberimizi burada bitirirken Marvel temalı formaların tamamını görmek istiyorsanız tasarımcı Mikey Halim’in srelix isimli Instagram hesabına göz gezdirebileceğinizi de hatırlatalım. Siz bu değişik NBA formalarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bize ve diğer okurlarımıza yorumlar kısmından iletebilirsiniz.