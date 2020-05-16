NBA Oyuncusu, Sonraki Takımını Kampanyayla Belirleyecek

NBA’in önemli oyuncularından Spencer Dinwiddie, bir sonraki takımına karar vermek için oldukça ilginç bir yöntem seçti. Oyuncunun başlattığı kampanyada hedeflediği rakamın toplanması halinde oyuncu, bir sonraki takımını kimin seçeceğine taraftarların isteğine göre karar verecek.

NBA tarihi birbirinden ilginç oyuncularla doludur. Dennis Rodman, Allen Iverson, Chris Andersen gibi isimler oyunun ilginç oyuncuları denince akla ilk gelenler arasında yer alıyor. Brooklyn Nets oyun kurucusu Spencer Dinwiddie onlardan biri değil ancak ligin geleceğinde bir fark yaratabilir.

Bir sonraki takımını taraftarlar seçecek

Spencer Dinwiddie, bir sonraki takımını taraftarların seçmesini istiyor. Bunun için de daha önce hiç denenmemiş bir şeyi yapmaya karar veren oyuncu, bir GoFundMe kampanyası başlattı. Kampanyada 2625.8 bitcoin toplama hedefi koyan oyuncu, bu hedefe ulaşılması durumunda hayranların seçtiği takımla 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Önümüzdeki yaz serbest kalacak olan oyuncu, bu sezon çok da gösterişli bir oyun oynamamasına rağmen 64 maçta ortalama 31.2 dakika sahada kalarak 20.6 sayı, 3.5 ribaund ve 6.8 asist ortalaması tutturdu. Kampanya konusunda da Twitter’dan açıklama yapan oyuncu, ”Ayakkabı şirketleri ve sponsorlar her zaman kararları etkiler. Benim/bizim en büyük sponsorumuz her zaman taraftarlar olacak. Bu yüzden hepimiz karantinadayken bununla biraz eğlenmek istiyorum. Umarım hiçbir takım sahibi veya personeli katılmaz da bu türünün tek örneği kampanyaya uygunsuz davranış olmaz.” ifadelerini kullandı.

Hedefe ulaşılmazsa parayı bağışlayacak

Öte yandan bu hedefe ulaşılamaması durumunda Nets guardı parayı hayır kurumlarına bağışlayacağını ifade etti. NBA’in “kazandığı parayı girişimcilik için kullanan” oyuncularından olan Dinwiddie, bu kampanyanın amacının da para kazanmak olduğunu söylüyor.

Oyuncuların seçimlerini daha “demokratik” bir hale getirmek istediğini ve insanların da bu durumu fark etmesini sağlamak istediğini söyleyen oyuncu, daha önce de NBA kontratlarından şikayetçi olmuştu. Dinwiddie, bir oyuncunun sözleşmede yalnızca süreyi belirleyebildiğinden şikayetçiydi.

Dinwiddie’nin başlattığı kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz. Sizce oyuncu hangi takıma gitmeli? Benzer bir kampanyayı bir futbolcu yapacak olsa hangisi yapsın isterdiniz?