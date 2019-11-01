Neandertaller'in Yaptığı Son Kolyeye Dair İzler Bulundu

İspanya ve Portekiz’in yer aldığı İber Yarımadası’nda tarihi bir keşif yapıldı. Araştırmacılar, Neandertaller'in yapmış olabileceği son kolyeye dair bulgular buldular. Foradada Mağarası’nda bir kartalın bacağını bulan araştırmacılar, kartalın pençelerinin kolye yapımı için kullanıldığını söylediler.

Kartal pençeleri, Neandertaller'in takı yapmak için kullandıkları ilk obje olarak kabul edilir. Bu kullanım, Güney Avrupa’ya yaklaşık 120.000 ile 40.000 yıl önce yayıldı. Günümüzde ise araştırmacılar, İspanya ve Portekiz’in yer aldığı İber Yarımadası’nda ilk defa kartal pençelerinin süs olarak kullanımına dair iz buldular.

Science Advances’ta yayınlanan bir makaleye göre bulgular, Calafell’deki Foradada Mağarası’nda bulundu. Çalışma, Afrika’daki Evrim Enstitüsü’nde araştırmacı olan Antonio Rodriguez-Hidalgo tarafından yönetildi.

Çalışmalar, Neandertal dönemine dair en modern parçaları gün yüzüne çıkardı:

Keşfi özel kılan en önemli şey, bulguların İber Yarımadası’nda bulunan ilk parça ve Neandertal dönemine dair en modern parça olması. Ayrıca bu bulgu, bu tür Neandertal süsleri için tahmin edilen zaman ve coğrafi sınırları da genişletiyor. Araştırmayı yöneten Antonio Rodriguez’e göre bulunan parça, Neandertaller'in yaptığı son kolye olabilir.

Antonio’nun açıklamalarına göre kartal pençeleri, Orta Paleolitik Çağı’nın başlangıcından beri genellikle kolye şeklinde olmak üzere sembolik unsurlar olarak kullanılıyordu. Araştırmacıların Foradada Mağarası'nda buldukları şey, 30.000 yıldan daha uzun bir süre önce İspanyol şah kartalından geriye kalan kalıntılardı. Kalıntılarda, kartalların pençelerinin kolye için kullanıldığına dair izler bulunuyordu.

Bulgular, Neandertaller'in homo sapienlerle temas kurduğu zamana ait olabilir:

Araştırmacıların bulduğu bulgular, Avrupa’da yaşayan son Neandertal kültürü olan Châtelperronian kültürüne aitti. Bu kültürün bulunduğu zaman dilimi, Afrikalı homo sapienler ile temas kuran Neandertaller'in zamanına denk geliyor. Bu da bulguların Neandertaller'in homo sapienler ile temas kurduğu zamana ait olabileceği anlamına geliyor.

Foradada Mağarası, Avrupa’daki Châtelperronian kültürünün, kıtanın en güneyindeki örneklerini barındırıyor. Yapılan son keşif, 40.000 yıl önce Orta Paleolitik Çağ’dan Üst Paleolitik Çağ’a geçişin gerçekleştiği bölge haritasında da bir değişikliğe neden olabilir. Birçok keşfe ev sahipliği yapan Foradada Mağarası'ndaki araştırmalar, 1997 yılından bu yana devam ediyor.