Günümüzde ikiz doğumları, pek de yaygın değil. Hatta bu durumu yüzdeliğe vurursak, %3 gibi bir orandan bahsediyoruz.

Peki bundan asırlar önce, atalarımızın ‘standart’ olarak tek çocuk yerine ikiz doğurduklarını söylesek? Evet, doğru okudunuz. Eski insanlarda herkes, ikiz doğuruyormuş.

İyi de ne oldu da doğum oranlarının neredeyse tamamı tek çocuk olarak standartlaştı? Bunun bir kırılma noktası var…

İkizler, günümüzde oldukça nadir bir doğum olduğu için çok özel görülüyor.

Nerede bir ikiz kardeş görsek, şaşkınlığımızı gizleyemediğimiz zamanlar oluyor. Ancak bunun bir zamanlar standart hâlde olması, insanı şaşırtmıyor değil. Şu an çok düşük bir ihtimal olan ikiz gebelik, bir zamanların rutiniydi…

Araştırmacılar, neredeyse 60 milyon yıl önce eski insanların genel olarak tek değil çift çocuk doğurduğunu öne çıkardı. Doğum şeklinin ne oldu da değiştiğini merak eden araştırmacılar, doğum verilerini de analiz etti.

Bu analizde memelilerin, gebelik süreleri ve doğum sayıları gibi veriler incelendi.

Verilerin analizine göre ise ilk primatların çoğunlukla ikiz doğurdukları doğrulandı. Tek çocuğun standart hâle gelmesi, evrimsel süreçle açıklanabiliyor. Bugün hâlâ memelilerden ikiz doğurmaya devam eden pek çok tür var, ancak bunlar insan değil.

Bu evrimsel sürecin sebebine bakıldığında ise bebeklerin boyutlarının ve beyinlerinin büyümesi göze çarpıyor. İnsanların, doğduğunda sahip olduğu büyük beyin ve buna bağlı olarak gelişmiş öğrenme kapasitesi öne çıkıyor.

Araştırmacılara göre bu kapasite, doğumdan sonra uzun bir öğrenme süreci gerektiriyor.

Sonucunda ise bu uzun süreli bakım, tekil doğumu evrimsel açıdan daha avantajlı hâle getirmiş olabilir diye düşünülüyor. Bu evrimsel süreç, "ensefalizasyon" adı verilen bir mekanizmayla da ilişkilendiriliyor. Yani insanların beyinlerinin büyümesi, tekil doğumun evrimsel bir gereklilik hâline gelmesine neden olmuştur da diyebiliriz.

Duruma evrimsel olarak yaklaşınca, tekil doğumun avantajları açıkça ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi enerji tasarrufu sağlanması ve hayatta kalma şansı yüksek bebek dünyaya getirmek.

Tabii bu süreç, yalnızca biz insanlarla sınırlı kalmamış.

Farklı memeli türleri de bu benzer geçişi yaşamış ve tekil doğumun, türlerinin hayatta kalmasını kolaylaştırdığı gözlemlenmiş. Bu evrimsel adaptasyon, beyin gelişimi ve yavrunun hayatta kalma şansı arasındaki dengeyi sağlamak için büyük önem taşıyor.

İkiz doğumları, dünyada hâlâ nadir olan bir olay olarak kabul edilse de son zamanlarda bu oranlar da giderek artmaya başladı. Özellikle bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar, ikiz doğumlarının kadının ileri yaşlarda anne olmasıyla ilişkilendiriliyor.

35 yaş ve üzeri kadınlarda ikiz doğum ihtimali çok yüksek. Bu da genetik ve biyolojik faktörlerle ilişkilendiriliyor. İnsanların, evrimsel süreçte hayatta kalma becerilerini ortaya çıkaran bu süreç, aslında ‘az bir oranla’ da olsa hâlâ devam etmekte.

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