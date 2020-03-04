Nefes Kesici Yeni Batmobil'in Görüntüleri Paylaşıldı

Başrolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı Batman filminde kullanılacak olan Batmobil’den ilk fotoğraflar geldi. Araç oldukça göz alıcı bir tasarıma sahip.

Her Batman’in bir Batmobil’i olur. Geçmişteki filmlere baktığımızda yeri geldiğinde Batman ismini kullanmayan Batman bile gördük ama arabasız Batman görmedik. Zira Bruce Wayne kadar zengin olursanız tabii ki olağanüstü bir araç edinebilirsiniz.

Yeni Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, Robert Pattinson’ın başrolü oynayacağı Batman filminde kullanılacak olan aracı tanıttı. Bu yeni Batmobil daha klasik otomobil çizgilerine yakın ve daha güçlü hatlara sahip.

“Eee… Tank gibi bir şey geçti”

Batmobil’lerin dibe vurduğu an, pek çok Batman hayranı için Christopher Nolan’ın Dark Knight üçlemesiydi. Gizliliği kendi avantajına kullanan, şehrin içinde kaybolabilen Batman’in matruşka bebekleri gibi parçalandıkça içinden daha küçük bir araç çıkan varlığı polisler “Eee. Tank gibi bir şey geçti” diye tanımlıyordu. Filmler çok başarılı olsa da araçlar o kadar da beğenilmemişti.

Karakter yeni Batman ya da hayranların sık kullandığı tabirle Battinson ise karakteri köklerine döndürüyor. Bir defa Pattinson, son Batman’lerden çok daha genç bir oyuncu. Bu nedenle karakter de daha genç olacak. Bu da karakterin daha köklerine dönük bir karakter olmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kostüm karışık tepkiler alsa da genellikle başarılı olan çizgi romanlar ve hikayelerden esintiler taşıdığı biliniyordu. Batmobil de ortaya çıktı. Bu araç da güçlendirilmiş bir Muscle Car olarak Adam West dönemindeki aracı andırıyor.

Halka karışabilen Batmobil

Yeni Batman otomobilinin en muhteşem yanı, aracın ABD şartlarında kolayca modifiye edilebilecek bir otomobil olması. Yani zekası, kararlılığı ve ninjaların yeteneklerini andıran becerileriyle şehrini koruyan bir kahramansanız tam da ihtiyacınız olan otomobil böyle bir şey olacaktır. Bu açıdan yeni Batmobil oldukça başarılı. Muhtemelen ileride SDCC'de bu aracın birkaç replikasını göreceğiz.

Diğer yandan DC, belli ki Batmobil ile oyuncaklardan büyük bir kazanç sağlayabilir. Zira aracın yapısındaki basitlik sayesinde Hotwheels’in birkaç santimlik arabalarından uzaktan kumandalı dev modellere kadar her yapıya kolayca uyarlanması mümkün. Bu da tasarımcıların dikkat ettiği bir nokta gibi duruyor.

Yeni Batman filmi, oldukça farklı bir dokuya sahip olacak ve bize çok farklı, çok genç bir Batman izletecek gibi duruyor. Yönetmen Matt Reeves tarafından görsellerin paylaşıldığı gün olan 3 Mart, aslında bir başka önemli Batman karakteri Robin’in de 80. yılı olarak dikkat çekiyor.