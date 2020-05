Neil Gaiman İmzası Taşıyan En İyi 10 Dizi ve Film

Neil Gaiman, yazmış olduğu fantastik ve bilim kurgu tarzındaki kitaplarla edebiyat dünyasının en ilgi çekici isimlerinden biri. Yazdığı eserlerin filmlere uyarlanması, Gaiman'ı senaryo yazarlığına da sürüklemiş durumda. Gaiman'ın imzasını taşıyan en başarılı dizi ve filmleri sizler için listeledik.

Fantastik ve bilim kurgu kategorisinde son derece farklı kurgulara imza atan Neil Gaiman, bugüne kadar yazmış olduğu birçok eserle ünlü filmlere ilham kaynağı oldu. Gaiman, yaratmış olduğu derin ve ilginç karakterlerle bilim kurgu dünyasında son yüzyılın en çok aranan isimlerinden birisi haline geldi.

Detaylara son derece önem veren Gaiman imzalı yapımları izlerken, hayal gücünüzün sınırlarını aşacak karakterler ve dünyalarla karşılaşmak mümkün. Neil Gaiman’ın yaratmış olduğu fantastik evrenlere ve kurgulara yer veren en iyi 10 dizi ve filmi sizler için listeledik.

Lucifer

Yayın Tarihi: 2015

Tür: Suç, Dram, Fantastik

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro

Yeni sezonu heyecanla beklenen Lucifer’ın hayran kitlesi oldukça geniş. Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan ve kendine yeni meşgale arayan Lucifer, Los Angeles’a iniş yapmayı tercih eder ve burada kendine bir gece kulübü açar. Lucifer’ın tek isteği normal insanlar gibi yaşamak olsa da, geçmişi ve ailevi sorunları peşini hiç bırakmaz.

The Big Bang Theory

Yayın Tarihi: 2007

Tür: Komedi, romantizm

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco

2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve ne yazık ki geçtiğimiz yıl final yapan Big Bang Theory, üstün zekalı iki araştırma görevlisinin asosyal ancak bir o kadar da eğlenceli hayatını anlatıyor. 12 sezon boyunca sevenlerini ekrana kilitlemeyi başarmış bu diziyi bir an önce izlemenizi öneririz.

Good Omens

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Komedi, Fantastik

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: David Tennant, Michael Sheen, Frances McDormand

Eğlenceli bir dille cennet ve cehennem arasında çıkan son savaşı anlatan Good Omens dizisinin başrolünde birçok kişinin Doctor Who’dan tanıyabileceği David Tennant oynuyor. Dizi kıyametin çok yakın olduğu dönemde cennetin dünyadaki temsilcisi Aziraphale ile cehennemin dünyadaki temsilcisi Crowley arasında olan bitenleri konu alıyor.

American Gods

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Dram, Gizem, Fantastik

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %76

Oyuncular: Ricky Whittle, Emily Browning, Crispin Glover

Neil Gaiman tarafından yazılmış aynı adlı romanından uyarlanan American Gods, banka soygunundan 3 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilmiş hayatı sırlarla dolu Shadow Moon adlı karakterin başına gelen karmakarışık olayları anlatıyor.

Mirrormask

Yayın Tarihi: 2005

Tür: Macera, Fantastik

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Stephanie Leonidas, Jason Barry, Rob Brydon

Daha 15 yaşında olan Helena, ailesiyle birlikte sirkte çalışırak geçimini buradan sağlar. Baba mesleğini devam ettirmek istemediğini fark eder ve bu konuyu ailesiyle paylaşınca annesi üzüntüden yatağa düşer. Annesinin hastalığından kendini son derece sorumlu tutan Helena, annesi ameliyata girmeden hemen önce kendi kafasında yarattığı dünyada bir yolculuğa çıkar.

Coraline (Coraline ve Gizli Dünya)

Yayın Tarihi: 2009

Tür: Animasyon, Dram, Aile

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Dakota Fanning, Teri Hatcher, John Hodgman

Ailesiyle birlikte eski bir eve taşındıktan sonra canı çok sıkılan Coraline, ailesi tarafından da ihmal edilince kendine uğraş bulmaya çalışır. Bir gün evin içerisinde gizli bir geçit bulur ve paralel dünyanın kapılarını açar. Bu paralel dünyada aileleri çocuklarıyla çok ilgilidir ve herkesin hayali gerçek olur. Mutluluktan havalara uçan Coraline’in paralel dünyadaki annesi onu bu dünyada yaşamaya davet eder ancak Coraline çok geçmeden bu dünyanın tuzak olduğunu anlar.

How to Talk to Girls at Parties (Partilerde Kız Tavlama Sanatı)

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Komedi, Müzikal, Romantizm

IMDb: 5,7

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Elle Fanning, Alex Sharp, Nicole Kidman

Partilerde Kız Tavlama Sanatı, Neil Gaiman tarafından yazılmış en komik ve absürt filmlerden birisi. 1970’lerin Londra’sında punk olmaya çabalayan Enn, punk kraliçesi olarak adlandırılan Boadicea’nın değişim öğrencileriyle dolu partisine gider ve orada tanıştığı Zan’e görür görmez aşık olur. Çok geçmeden partideki gençlerin aslında dünyada gizli bir geçit açmaya gelen uzaylılar olduğu ortaya çıkar ve Enn sevdiği kişinin hayatını kurtarmak için elinden geleni yapmaya çalışır.

A Dream of Flying

Yayın Tarihi: 2013

Tür: Dram, Kısa Film

IMDb: 6,9

Oyuncular: Remy Bond, Cameron Colley, Dree Hemingway

A Dream of Flying, Neil Gaiman tarafından yazılmış başarılı kısa filmlerden birisi. Film, kelebek gibi uçan bir kızın hikayesini anlatıyor ve filmin içerisinde Icarus efsanesine dair göndermeler bulunuyor. Psikolojik nedenlerden dolayı hastaneye yatırılan Clarissa, kırmızı bir balonun söylediklerini dinler ve kelebek gibi uçma yetisine sahip olur. Clarissa, balonun sözünü dinlediği için cezalandırılır ve yıllar boyunca tedavi edilmeye çalışılır.

A Dream of Fly kısa filmini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Beowulf : Ölümsüz Savaşçı

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

IMDb: 6,2

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: Ray Winstone, Crispin Glover, Angelina Jolie

Korkusuz bir savaşçı olan Beowulf, halkına korku salan ve her gün bir başkasını öldüren Grendel’i yenebilecek tek insan olarak görülmektedir. Beowulf, her ne kadar Grendel’i yenebilecek güçte olsa da, Grendel’in annesi oğlunun intikam ateşiyle tutuşur ve Beowulf’u öldürmekte kararlıdır.

Stardust (Yıldız Tozu)

Yayın Tarihi: 2007

Tür: Aksiyon, Aile, Fantastik

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %76

Oyuncular: Charlie Cox, Claire Danes, Sienna Miller

Michelle Pfeiffer ve Robert De Niro gibi önemli oyuncuları kadrosunda bulunduran Stardust, bir insanın aşk için neler yapabileceğini anlatıyor. Tristran, sevdiği kadının kalbini kazanmak adına onun için bir kuyruklu yıldız yakalayacağına söz verir. İlk başta kolay gözüken macera, Tristran’ın karşısına çıkan cadılar ve korsanlarla gittikçe tehlikeli bir hal almaya başlar.

If (Ne Ekersen)

Yayın Tarihi: 1968

Tür: Suç, Dram

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Malcolm McDowell, David Wood, Richard Warwick

Ünlü İngiliz yönetmen Lindsay Anderson’ın yönettiği ve Neil Gaiman tarafından senaryosunun yazıldığı Ne Ekersen, baskıcı ve zorba kurumları ve zorlayıcı eğitim sistemini sert bir dille eleştiren filmlerden birisi. Filmde Mick ve arkadaşları, son derece katı kuralları olan yatılı bir okulda okumaktadır ve kendilerine kuralların dışına çıkabildikleri bir oda yarattıktan sonra bu akımı bütün okula yaymaya karar verirler.

Bonus: Neil Gaiman tarafından önerilen 5 film

All That Jazz (Ölümün Beşinci Safhası)

Yayın Tarihi: 1979

Tür: Dram, Müzikal

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %85

Oyuncular: Roy Scheider, Jessica Lange, Ann Reinking

Müzikal tiyatro denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Joe Gideon, kariyerinde her ne kadar başarılı olsa da hiçbir zaman mutlu olmayı beceremez. Ailevi bağları zaten kötüyken sağlığı da gittikçe kötüleşmeye başlar. Herkesin mutlaka izlemesi gereken filmlerden biri olan All That Jazz, sanatın getirdiği şaşalı hayatın bir insanı ne kadar derinden etkileyebileceğini gösteriyor.

Drowning by Numbers (Sayılarda Boğulmak)

Yayın Tarihi: 1988

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Bernard Hill, Joan Plowright, Juliet Stevenson

Peter Greenway tarafından yönetilen bu film, kocalarının işe yaramaz olduğunu düşünen 3 kadının kocalarını suda boğmalarını konu alıyor. Aynı adı taşıyan ve dolayısıyla anne, kız ve büyük anneden oluşan bu üç kadın, kocalarını sırayla suda boğduktan sonra sürekli aynı doktora giderek temiz bir ölüm raporu almaya çalışır.

His Girl Friday (Cuma Kızı)

Yayın Tarihi: 1940

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy

Walter, eski karısı Hildy ile birlikte aynı gazetede çalışmaktadır ve Hildy yakın zamanda başka birisiyle evlenmek üzeredir. Hildy işinde son derece başarılı olduğu için Walter Hildy’nin evlenip şirketten ayrılmasını istemez ve bu yüzden Hildy’i sevgilisinden ayırmak için türlü sinsilikler planlar.

Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)

Yayın Tarihi: 1946

Tür: Komedi, Dram, Fantastik, Romantik

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Jean Marais, Josette Day, Mila Parély

İlk gösterimi Cannes Film Festivalinde yapılan bu film, orijinal adıyla La Belle et La Bête olarak da biliniyor. Modern uyarlamalarından da tanıyabileceğiniz bu film, yarı canavar yarı insan olan bir yaratığın fakir bir tüccarın kızını tehditle ele geçirdikten sonra şatosuna hapsetmesini konu alıyor.