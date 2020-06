Neostream, Irkçı Karakter Tasarımı İçin Özür Diledi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Little Devil Inside oyununa gelen ırkçı karakter tasarımı yorumları geliştirici stüdyoyu harekete geçirdi. Stüdyo, amaçlarının ırkçı yargılar ortaya koymak olmadığını ve tasarımı değiştireceklerini söyledi.

Geçtiğimiz perşembe günü Sony’nin PlayStation 5 etkinliğinde tanıtılan oyunlardan bir tanesi de Güney Koreli geliştirici Neostream Interactive tarafından geliştirilen Little Devil Inside olmuştu. The Future of Gaming adlı yayında, PlayStation 5’e çıkacak birçok oyun açıklanmış ve Little Devil Inside da estetiği sayesinde bir anda ön plana çıkmayı başarmıştı.

Oyunun tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından kısa bir süre geçtikten sonra, bazı izleyiciler kısa süreliğine görünen bazı düşmanlarındaki ırkçı karakter tasarımlarını fark etti. İnsanlar, sosyal medya platformları üzerinden siyahiler için çizilen ırkçı tanımlamalara benzeyen karakter tasarımından bahsetmeye başladı. Geliştirici stüdyo Neostream ise özür diledi ve tasarımı değiştireceklerini ifade etti.

'Amacımız ırkçı yargılar ortaya koymak değildi'

Neostream Interactive İş Geliştirme Müdürü John Choi, Polygon’a yaptığı açıklamada özür diledi ve “Amacımız, ırkçı kalıp yargılar ortaya koymak değildi” ifadesini kullandı. Choi, bu düşman tasarımında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Choi, karakterlerin Little Devil Inside dünyasındaki mistik bir bölgenin koruyucuları / gardiyanları olarak tasarlandığını söyledi. Geliştirici, Afrikalı ya da Afro-Amerikalı insanlara bir gönderme olmadığını ve amaçlarının renkli maskeler oluşturmak olduğu belirtti.

Choi, Neostream’in rastaları kaldıracağını, kalın dudakları değiştireceğini, deri rengini farklılaştıracağını ve siyah üfleme borularını uyuşturucuya daha az benzeyecek şekilde değiştireceğini söyledi. Choi, karakter tasarımının tamamen değiştirileceğini ve böyle bir olayın bir daha asla yaşanmayacağını da dile getirdi.

Peki, siz bu karakter tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten ırkçı bir karakter tasarımı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.