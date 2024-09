Bilim insanları, Ay’dan şimdiye kadar hiç faaliyete geçirilmemiş hatta hayali bile kurulmamış bir amaç için faydalanmayı düşünüyor. Bu amaç, nesli tükenmek üzere olan hayvanları korumak. Peki bu nasıl olacak?

İçinde bulunduğumuz her gün her ay ya da her yıl, şimdiye kadar belki adını hiç duymadığımız ve görmediğimiz hayvanların nesli tükeniyor. Bilim dünyası ise uzun zamandır bu gidişata dur demenin yollarını arıyor.

Peki bunun Ay ile nasıl bir ilgisi var?

Bilim insanları, Ay’ın oldukça soğuk olan alanlarını hayvan hücrelerini korumak için kullanmayı planlıyor.

Araştırmacılara göre böyle bir biyolojik deponun oluşturulması, biyolojik çeşitliliği koruyabilir ve iklim değişikliği, doğal afetler, aşırı nüfus artışı, savaşlar, kaynakların tükenmesi, sosyoekonomik tehditler ve yeryüzündeki diğer sebeplerden kaynaklanan kayıplara karşı bir koruma görevi üstlenebilir.

Uzmanların hedefi, Dünya’daki çoğu hayvan türünü bu şekilde dondurarak saklamak. Ay ise garip bir şekilde bu soruna çözüm sunuyor. Çünkü NASA’nın da kalıcı bir üs kurma hedefinin olduğu Ay’ın güney kutup bölgesinde, sürekli olarak gölgede kalan alanlar mevcut.

Bu alanlar, hücresel ve moleküler aktivitenin tamamen durması için gereken -196°C gibi sıcaklıkları sağlıyor. Bu tür bir biyoçeşitlilik deposu ne sürekli bir güce ne de düzenli bir bakıma ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca Norveç’teki Svalbard Küresel Tohum Deposu’nda, tohumların korunması için bir alan bulunuyor.

Depo, -18°C'de kalıyor. Fakat Ay’da böyle bir girişimde bulunmak, her ne kadar hayvan hücrelerini doğal olarak korumaya olanak sağlasa da birçok problemi de beraberinde getiriyor.

Öyle ki böyle bir Ay deposu kurmak için, dondurularak korunmuş hücrelerin ilk olarak uzay ortamında test edilmesi gerekiyor. Örneğin mercan resifi habitatlarında önemli bir balık türü olan yıldızlı gobi gibi bir tür toplayacaklar, yüzgeçlerinden örnekler alacaklar ve bunları Dünya’daki bir biyo-depoda saklayacaklar.

Hücreler ve bunları koruyacak ambalajlar, uzay istasyonuna gönderilmeden önce uzaya benzer ortamlarda test edilecek. Ardından örnekler, canlılık ve DNA’daki değişikliklerin analizi için Dünya’ya geri dönecek.

Tüm bu işlemler için bilim insanlarının bir hayli çalışması gerekiyor. Ancak yakın bir gelecekte bu gelişmelere şahit olmak mümkün olabilir. Böylece nesli tükenmekte veya tükenmek üzere olan hayvanlar için kurtuluş yolu açılabilir.

