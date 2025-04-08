Birkaç hafta önce Google Arama için duyurulan yapay zekâ moduna görüntü desteği geldi. Bu yeni arama modu, artık görüntüler üzerinden işlemler yapabiliyor.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Google Arama'ya eklenecek yapay zekâ modundan bahsetmiştik. Gemini 2.0'den güç alacak bu mod, Google'da normal bir arama yaparken yapay zekâdan yardım almanızı sağlayacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google, ABD'de kullanıma sunduğu yapay zekâ moduna görseller üzerinde çalışabilme yeteneği kazandırdı. Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde bir fotoğraf çekip veya kamera ile gösterip, o görüntüyle ilgili detaylı bilgi edinebilecekler.

Google Arama'nın yeni özelliği işte böyle görünecek

Yukarıdaki GIF dosyasında da görebileceğiniz üzere Google Arama'nın yeni özelliği, oldukça etkili bir deneyim sunacak. Bu özellik sayesinde bir görsel üzerinden kapsamlı aramalar yapabilecek veya bir ürüne hızlıca ulaşabileceksiniz.

Google Arama'nın yapay zekâ modu, henüz Türkiye'de kullanılamıyor. Ancak şirket, henüz oldukça yeni olan bu özelliğin kapsamını genişletmek için çalışmalara devam ediyor. Hâl böyle olunca bu yeni özellik, yakın bir gelecekte Türkiye'de de kullanılabilir hâle gelebilir.