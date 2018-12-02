Günümüzün en popüler online içerik sağlayıcılarından Netflix, Asya, Avrupa ve Latin Amerika'dan sonra Afrika'ya da açılıyor.

Netflix’in Afrika’da geçen filmleri vardı fakat bunlar Afrika menşeili filmler değil. Bu önümüzdeki süreçte değişmek üzere. Netflix’ten Erik Barmarck, bir konferansta 2019 yılında Afrika menşeili Netflix Orijinal içeriklerinin geleceğinin sözünü verdi. Tam olarak ne olacağıyla ilgili bir ipucu vermese de, Netflix’in Afrika kıtası üzerindeki fırsatları değerlendirdiği düşünülüyor.

Bugüne kadar, Netflix Asya, Avrupa ve Latin Amerika bölgeleri üzerine yoğunlaşmıştı ve son zamanlarda dünya üzerindeki daha geniş kitleleri hedef almaya başladı. Mesela, bir Arap konuşmacı, en sonunda Jinn dizisini ana dillerinde izleyebileceklerini söyledi. Bu tarz genişleme hamleleri, küresel anlamda tek servis sağlayıcısının Netflix olmasından değil ama ülkelere göre farklı alternatifler sunmasıyla hayati önem taşıyabilir.

Dünya çapında yapılan bu tarz hamleler Netflix’in kullanıcı demografisini değiştirebilir. Barmarck, en popüler 10 içeriğin ABD dışından olabileceğini ve bunun on yıllar değil sadece yıllar içerisinde olabileceğini tahmin ediyor. Başka bir şekilde bakacak olursak, Netflix artık çok fazla ABD merkezli bir servis sağlayıcı olmaktan çıkabilir.