Netflix, 2020'nin ikinci çeyreği için gelir finansal gelir raporunu açıkladı. Yapılan açıklamalarda, Netflix'in net gelirinin 720 milyon dolar olduğu açıklandı. Netflix, 2020'nin ikinci çeyreğinde 6,15 milyar dolar gelir ve 1,36 milyar dolar da işletme geliri elde etti.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix. Bugün 150 milyondan fazla aboneye sahip olan platform, koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle birlikte daha da popüler bir hale geldi. Şimdiyse şirket, 2020'nin ikinci çeyreği için finansal performansını açıkladı. Netflix tarafından yapılan açıklamalar, şirketin değer kaybı yaşadığını açıkça gözler önüne seriyor.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre platform, 2020'nin ikinci çeyreğinde 6,15 milyar dolar gelir elde etti. Bunun yanı sıra 1,36 milyar dolar işletme geliri elde eden şirketin net geliri ise 720 milyon dolar olarak gerçekleşti. Netflix'in hisselerine baktığımızda ise şirket, geçtiğimiz çeyrek dönemde hisse başına 1,59 dolar kazandı. Açıklanan rakamlar, tüketiciler için fazlasıyla etkileyici görünse de Netflix'i pek tatmin edecek gibi görünmüyor.

Yahoo Finance tarafından geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda, Netflix'in ikinci çeyrek tahminlerinin 6,08 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,81 dolar kazanç bekliyordu. Netflix, bu süreçte tahmin edilen gelirin üzerine çıkmayı başardı ancak hisse senetleri konusunda beklentiler karşılanamadı. Platformun son çeyrekteki 10,09 milyon yeni abonesi, gelir miktarının beklentilerin üstüne çıkmasını sağladı.

Netflix, gelir açıklamasının hemen ardından da 2020'nin üçüncü çeyreği için tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, 6,33 milyar dolar gelir elde edileceği, 1.25 dolar işletme gelirinin olacağını ve net gelirin de 954 milyon dolar olarak belirleneceği ifade ediliyor. Netflix'e göre hisse başına elde edilen kazanç ise 2.09 dolar olarak gerçekleşecek. Yetkililer, tüm bunlara ek olarak şirketin üçüncü çeyrekte 2,5 milyon yeni abone kazanacağını bekliyorlar.

Netflix'in üçüncü çeyrek için tahminleri, ikinci çeyreğe göre daha iyi bir gelir seviyesine ulaşılacağını gösteriyor. Piyasa analistleri ise 6,39 milyar dolar gelir ve hisse başına 2 dolar gelir bekliyorlar. Yani analistler, Netflix gelirinin tahminlerden yüksek olacağını, hisse başına gelirin ise biraz daha aşağıda kalacağını düşünüyorlar. Elbette bu sonuçların gerçek değeri, önümüzdeki aylarda gün yüzüne çıkmış olacak.