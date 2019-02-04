Netflix, 3 Yıldır Kullandığı Logo Animasyonunu Değiştirdi

Ünlü streaming platformu Netflix, yaklaşık 3 yıldır dokunmadığı animasyonunu yeniden tasarladı.

Netflix, 2016 yılından beri kullandığı logo animasyonunu en sonunda değiştirdi. Son dönemde orijinal yapımları birer birer platformdan kaldırmasıyla tepki çeken Netflix, böylece yeni döneme farklı bir görsellikle girecek. Netflix'in klasik 'N' harfinin girişi ile başlayan animasyon, daha sonra birbiri içine geçmiş renklerin oluşturduğu bir skala ile devam ediyor.

Eski Animasyon

Yeni Animasyon

"BİRAZ KİŞİSEL HABERLER: Bugünden itibaren orijinal şovlarımız için yeni bir logo animasyonumuz olacak. Netflix'i güzel kılan dillerin, hayranların, hikayelerin ve yaratıcıların spektrumunu gösteriyor. Siz sormadan söyleyelim: Ses değişmeyecek. "

Bu yeniliğin, son dönemlerde yayından kaldırılan ve kaldırılması da gündemde olan birçok dizi yüzünden kırılan hayranları geri getirmeyeceği aşikar. Bakalım Netflix, kuruluşundan beri belki de ilk defa geçirdiği zorlu günleri nasıl atlatacak.