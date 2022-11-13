Uslanmaz romantikler, ayrılık acısı çekenler, sevgilisiyle baş başa film izlemek isteyenler, hayalindeki aşkı ağlatan ya da güldüren aşk filmlerinde arayanlar için içinde Türk aşk filmleri de olan Netflix’te izleyebileceğiniz romantik filmlerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik.

Aksiyon ve macera sahneleriyle bizi heyecanlandıran ya da bilim kurgu ve fantastik hikayeleriyle ufkumuzu açan filmler çoğumuzun favorileridir ama bir de aşk filmleri var. Bir ayrılık acısına merhem olan, sevgilimizle geçirdiğimiz vakti daha da değerli kılan, ‘Vay be ne aşklar var!’ dedirten, bazıları ağlatan bazıları kahkahalara boğan aşk filmleri ne olursa olsun finalde kalbimizi ısıtmayı başarırlar.

Netflix üzerinden izleyebileceğiniz romantik filmlerin sayısı hiç de az değil. Hatta pek çoğu Netflix Original yapımı ve bunlar arasında Türk aşk filmleri de var. Lafı fazla uzatmayalım. Hayalindeki aşkı ekranda izlemek, eski bir aşkı yad etmek ya da sevgilisi ile keyifli bir romantik film izlemek isteyenler için Netflix’te izleyebilecekleri kalpleri ısıtacak aşk filmleri listesi hazırladık ve kısaca filmlerin hikayelerin bahsettik.

Kalbinizi ısıtacak Netflix aşk filmleri:

Good on Paper

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

The Wrong Missy

Tatlım Tatlım

All The Bright Places

Holidate

Yarına Tek Bilet

The Perfect Date

Crazy About Her

Falling Inn Love

Gerçek hayatta böyle şeyler olmaz: Good on Paper

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2021

Yönetmen: Kimmy Gatewood

Oyuncular: Iliza Shlesinger, Britney Young, Christopher Nicholas Smith

IMDb: 5,6

Kimsin Sen? olarak da bulabileceğiniz Netflix Original yapımı en yeni aşk filmlerinden olan Good on Paper, yıllarca aşk hayatı yerine kariyerini ön planda tutmuş bir kadının hikayesini anlatıyor. Bir stand-up komedyeni olan karakterimiz, bir gün uçakta bir adamla tanışır. Adam tek kelimeyle mükemmeldir. Ancak gerçek hayatta mükemmel diye bir şey var mıdır? İşte filmde anlatılan hikaye tam olarak bu sorunun yanıtını arıyor.

Harika müziklerle dolu: Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Tür: Komedi, Müzik

Yıl: 2020

Yönetmen: David Dobkin

Oyuncular: Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens

IMDb: 6,5

Tam da Eurovision şarkı yarışmasına yeniden katılalım mı tartışmalarının sürdüğü bugünlerde keyifle izleyebileceğiniz bir film olan Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, Avrupa’nın en büyük şarkı yarışmasına katılma hayalleri ile yanıp tutuşan müzisyenlerin yarışma macerasını anlatıyor. Harika müziklerle bezenmiş filmde, Eurovision yarışması bir çerçeve çizse de içeride sımsıcak bir aşk hikayesi izliyoruz.

Pardon, yanlış mesaj: The Wrong Missy

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2020

Yönetmen: Tyler Spindel

Oyuncular: David Spade, Lauren Lapkus, Nick Swardson

IMDb: 5,7

Herkes ufak hatalar yapar ama herkesin hatası Hawai’de yapılacak bir şirket tatilini mahvetmez. Karakterimiz yeni tanıştığı Missy adlı bir kadına onunla şirket tatiline gelmeyi teklif eden bir mesaj gönderir, kadın kabul eder. Harika. Öyle mi? Mesajın yanlış Missy’e gittiğini öğrendiği zaman her şey için çok geç olacaktır. Kahkahalarla dolu bir hikaye anlatan The Wrong Missy, aynı zamanda önyargılarımızı bir kenara atmamız gerektiğini de anlatıyor.

Tiyatro sahnesinden sinema perdesine: Tatlım Tatlım

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2017

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin

IMDb: 5,6

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve başrolünü Demet Akbağ ile paylaştığı iki kişilik Haybeden Gerçeküstü Aşk oyununun sinema uyarlaması olan Tatlım Tatlım filminde, bir aşkın başlangıçtan bitişine kadar geçen tüm evrelerini izliyoruz. 4 farklı çift üzerinden anlatılan hikaye, bildiğimiz aşk filmleri gibi değil. Çünkü aşk her zaman filmlerdeki gibi değildir. Ancak bazen aşk, filmlerdeki gibi olmadığı için güzeldir.

Tüm yaraları saracak bir aşk: All The Bright Places

Tür: Dram, Romantik

Yıl: 2020

Yönetmen: Brett Haley

Oyuncular: Elle Fanning, Justice Smith, Alexandra Shipp

IMDb: 6,5

Hayatın Kıyısında adıyla da bulabileceğiniz Netflix Original yapımı All The Bright Places filmi, gençlik filmleri kategorisinde değerlendirilse de aslında yaşımız kaç olursa olsun hepimizin hissettiği ‘Yaralarımı saracak bir aşk.’ ihtiyacını başarılı bir şekilde işliyor. Geçmişleri duygusal ve fiziksel yaralarla dolu olan iki gencimiz birbirlerini buldukları zaman aslında hayattaki en küçük anların bile ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve izleyiciye de anlatıyorlar.

Akraba zulmüne son: Holidate

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2020

Yönetmen: John Whitesell

Oyuncular: Emma Roberts, Luke Bracey, Kristin Chenoweth

IMDb: 6,1

Hani düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde akrabalarla bir araya gelirsiniz de en son 10 yıl önce gördüğünüz bir teyzeniz ‘Düğün ne zaman evladım?’ kıskacını takarak sizinle sohbet etmek ister ya, işte Holidate filmi tam da bu sohbetten sıkılmış iki bekar insanı anlatıyor. Tatillerde birbirlerine eşlik etmek üzere bir yıllık bir anlaşma yapan çiftimiz, elbette romantik komedi kuralları gereğince filmin sonunda aşık olur ve ömür boyu mutlu yaşarlar.

Geçmişin şaşırtsan bağları: Yarına Tek Bilet

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yıl: 2020

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Dilan Çiçek Deniz, Metin Akdülger

IMDb: 5,6

Netflix Original yapımı olan Türk aşk filmi Yarına Tek Bilet, yolda geçen bir aşk hikayesi anlatıyor. Ankara’dan kalkıp İzmir istikametine giden bir trende yolları kesişen iki yabancı sohbet etmeye başlar. Konu konuyu açıp da aşka geldiği zaman ikilimiz oldukça şaşıracaktır. Çünkü ikisinin de aşk geçmişi çalkantılı ve birbiri ile garip bir şekilde bağlantılıdır. Bu bağlantı, bu iki yabancıyı da birbirine bağlayacaktır.

Sahte sevgili uygulaması: The Perfect Date

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2019

Yönetmen: Chris Nelson

Oyuncular: Noah Centineo, Laura Marano, Odiseas Georgiadis

IMDb: 5,8

Yeni insanlarla tanıştığınız arkadaşlık uygulamalarını unutun. The Perfect Date filminde liseli gencimiz, üniversite için para biriktirmek amacıyla sahte sevgili rolü yapacağı bir uygulama geliştiriyor. Bu uygulama üzerinden onunla anlaşan kişilerin o gecelik partneri oluyor ve böylece ilk buluşmaların sonu ne olacağı bilinmez gerilimini ortadan kaldırıyor. Elbette, yine romantik komedi kuralları devreye giriyor ve bu kiralık aşığımız sonunda gerçekten aşkı buluyor.

Deliler gibi aşık: Crazy About Her

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2021

Yönetmen: Dani de la Orden

Oyuncular: Álvaro Cervantes, Susana Abaitua, Luis Zahera

IMDb: 6,6

Netflix Original yapımı İspanyol filmi Crazy About Her, orijinal adıyla Loco Por Ella, garip bir tek gecelik ilişki sonrası kadın karakterimize aşık olduğunu fark eden bir erkeğin hikayesini anlatıyor. Aşk güzel şey, gitsin ve kadınla tekrar buluşsun derseniz o iş o kadar da kolay değil. Çünkü kadın karakterimiz psikiyatri kliniğinde yatmakta olan bir hastadır. Deliler gibi aşık tanımı için ne kadar da uygun bir film.

Yeni bir hayat ama biraz uzakta: Falling Inn Love

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2019

Yönetmen: Roger Kumble

Oyuncular: Christina Milian, Adam Demos, Jeffrey Bowyer-Chapman

IMDb: 5,6

Tebrikler, pansiyon kazandınız. Dünyanın öbür ucundaki Yeni Zelanda’ya giderek ödülünüze kavuşabilirsiniz. Bu tanıdık dolandırıcı mesajına inanan kadın karakterimiz San Francisco’daki hayatını geride bırakıp Yeni Zelanda’ya gidiyor ve gerçekten de burada kazandığı pansiyona kavuşuyor. Ancak bir sorun var, pansiyon berbat durumda. Neyse ki son derece yakışıklı bir müteahhit, kadına yardım etmek için oradadır. Sonrası ise Yeni Zelanda’da geçen sımsıcak bir mahalle hikayesine benziyor.

Netflix üzerinden izleyebileceğiniz içinizi ısıtacak aşk filmleri listesi hazırladık ve kısaca bu romantik filmlerin hikayelerinden bahsettik. Filmleri izlediyseniz düşüncelerinizi ya da listemizde olmayan romantik aşk filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.