Netflix, Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Bölümü Yayından Kaldırdı

Suudi Arabistan devletinin talebi sonrası, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eleştirilerin yer aldığı bölüm Netflix'ten kaldırıldı.

Dünyanın en büyük streaming platformu olan Netflix, Hasan Minhaj isimli komedyen ve stand-up sanatçısının yaptığı bir eleştiriyi bölümden kaldırdı. İlgili kısımda Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan ve veliaht Prens Muhammed Bin Salman eleştiriliyordu.

Financial Times'a konuşan Netflix yetkilileri de yaşanan gelişmeyi doğrulayarak şunları söyledi: "İfade özgürlüğünü savunuyoruz ancak ülke yasalarına uymak zorundayız. Suudi Arabistan dışındaki ülkelerde ilgili bölüm halen izlenebilir durumdadır."

Hasan Minhaj'ın ilgili eleştirisi YouTube üzerinden izlenebilir durumda:

İşte sansürlenen bölümde Minhaj'ın söyledikleri:

"Yalnızca birkaç ay öncesine kadar veliaht Prens Muhammed Bin Salman, Batı tarafından, 'Arap dünyasının ihtiyacı olan reformist' olarak görülüyordu. Ama Kaşıkçı cinayeti sonrası 'galiba o sandığımız gibi bir yenilikçi değil" diye düşünmeye başladılar. Aynı anda herhangi bir Müslüman'a sorsanız, "Hadi ya yeni mi anladınız! Onun veliaht prens olduğu ülke Suudi Arabistan!" derdi."