Popüler yayın platformu Netflix uzun zamandır merakla beklenen yeni filmi The Old Guard’ın ilk fragmanını yayınladı. Gelin filme dair detaylara daha yakından bakalım.

Dünyaca ünlü sinema ve dizi yayın platformu Netflix, içerik kütüphanesini yeni yapımlarla genişletmeye devam ediyor. Bir süredir üzerinde çalışılan yeni film The Old Guard'dan bugün bir haber geldi. Netflix, YouTube kanalından yayınladığı bir videoyla filmin ilk resmi fragmanını sinema tutkunlarının beğenisine sundu. Aksiyon ve macera türündeki yeni film, ilk görüntüleriyle beğeni almayı başardı.

Son dönemde yapımcılığını üstlendiği dizi ve filmlerle geniş izleyici kitlesine ulaşan Netflix; Greg Rucka ve Leandro Fernandez’in The Old Guard isimli çizgi roman serisinden uyarlanan bu filmle de izleyiciyi memnun edecek gibi görünüyor. Yayın tarihi olarak 10 Temmuz tarihi seçilen süper kahraman filminin başrolünde, yıldız oyuncu Charlize Theron yer alıyor.

Theron, ölümsüzler ordusunun başında:

The Old Guard, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunun anlatıldığı bir film olarak tanımlanıyor ve Netflix, filmin özetini “Sonsuzluk, göründüğünden daha zordur. Andy (Charlize Theron) adlı bir savaşçı önderliğindeki birbirine sıkı sıkıya bağlı askerler, gizemli bir ölümsüzlüğe sahiptir. Bu gizli grup, yüz yıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi vermektedir ancak ekip acil bir görev için çağrıldığında bir anda olağan dışı yetenekleri ifşa olur. Grup, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Şimdi Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) adlı asker, her yolu kullanarak grubun bu tehdidi ortadan kaldırmasına yardım etmek zorundadır” sözleriyle yapıyor.

Yeni film, henüz fragmanı yayınlanalı birkaç saat olmasına rağmen pek çok izleyici tarafından konuşuluyor ve fragmanda bulunan pek çok ögeden heyecanla bahsediliyor. Sağlam olarak nitelendirilen oyuncu kadrosu ve sevilen yönetmen Berry Jenkins ile güçlü bir ekiple sunulacak süper kahraman filmi The Old Guard'ın istediği seyirci sayısına ulaşıp ulaşmayacağını hep birlikte göreceğiz.