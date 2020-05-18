Netflix, The Politician’ın 2. Sezon Yayın Tarihini Açıkladı

Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan ilk sezonuyla büyük ilgi çeken Netflix dizisi The Politician'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı. 19 Haziran 2020 günü ikinci sezonuyla geri dönecek olan dizi, Payton Hobart’ın yaşadıklarını konu edinecek.

Başrollerinde Brad Falchuk, Ian Brennan ve Ryan Murphy’nin bulunduğu komedi dizisi The Politician, geçtiğimiz eylül ayında yayınlandığı günden beri pek çok kişinin beğenisini kazanan bir dizi olmayı başarmıştı. Diziye ilgi bu kadar yoğun olunca aradan fazla zaman geçmeden ikinci sezon onayını veren Netflix, şimdi de merakla beklenen yeni sezonun yayın tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre The Politician, 19 Haziran 2020 günü ikinci sezonuyla Netflix izleyicilerinin karşısına çıkacak. Ryan Murphy’nin ilk Netflix dizisi olan yapımın ikinci sezonunda da Payton Hobart’ın başkanlık yolundaki maceraları konu alınacak.

The Politician nasıl bir dizi?

Ryan Murphy tarafından yaratılan The Politician, ileride Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olmak isteyen Payton Hobart’ın yaşadıklarını konu ediniyor. Politik yarışlar, rekabet, aşk, hırs ve daha birçok konunun ön plana çıktığı dizide Payton, başkan olma yolundaki ilk adımını okul başkanlığına aday olarak atıyor.

Bu yolda karşısına güçlü rakipler çıkan karakter, asla pes etmeyen yapısıyla onları alt etmeye çalışıyor. Dizinin Netflix tarafından paylaşılan kısa özetindeyse “Zengin çocuk Payton, bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olacağını hep biliyordu ama önce en tehlikeli siyasi ortam olan lisede yolunu bulmak zorunda” ifadeleri yer alıyor.

The Politician, 3. sezonuyla final yapabilir:

Ryan Murphy, geçtiğimiz günlerde bir röportajında The Politician’ın geleceği hakkında konuşmuştu. Dizinin daha ikinci sezonu yayınlanmamasına rağmen üçüncü sezon planları kuran Murphy, bu sezonla birlikte diziyi noktalamak istiyor. Bu noktada yapımcı, dizinin kahramanı olan Payton Hobart’ın, dizinin potansiyel üçüncü sezonunda ABD'nin başkanlığına koştuğunu görmek için istekli olduklarını belirtti.

Yaptığı açıklamada süre konusuna da değinen ünlü yapımcı, dizinin ikinci sezonuyla potansiyel üçüncü sezonu arasında büyük bir zaman aralığının olacağını, bu aralığın çoğu dizideki tipik gecikmeden daha uzun olabileceğini söyledi. Bu gecikmenin mevcut koronavirüs salgınıyla ilgisi olmayacağının altını çizen Murphy, Ben Platt’ın son yarışında biraz yaşlanmasını sağlamak için böyle bir karara vardıklarını da sözlerine ekledi.