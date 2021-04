Netflix Dizisini Yapsa da İzlesek Dediğimiz 16 Oyun

The Witcher ve Dota’nın Netflix’de yayınlanan dizilerinin ardından Netflix dizisini yapsa da izlesek dediğimiz video oyunlarını düşünmeye başlamadınız mı? Birçok video oyunun birbirinden muazzam hikayesi bulunuyor, yapımlar filmden ziyade dizi olarak hayatımıza girdiğinde daha uzun tüketebilir oluyoruz.

DOTA’nın Netflix de yayınlanmasının ardından video oyunu hikayelerinin ne kadar değerli olabileceğini aslında hepimiz görmüş olduk. Animasyon dizisi de olsa Valve ve Netflix oldukça başarılı bir yapıma imza atmışlar. Bununla beraber aslında hikayesi bakımından oldukça zengin yapımlar olduğunu hepimiz biliyoruz.

The Witcher da oyuncu kadrosu bakımından oldukça eleştirilmişti ancak dizi hala keyifli ilerliyor. Netflix’in daha fazla oyun hikayesini uzun dizilere çevirmesi aslında oldukça eğlenceli olabilir. Bu arada şimdiden uyarmak gerekli listedeki bazı yapımların filmleri olabilir ancak dizileri yok. Hadi gelin dizi olsa izlemekten keyif alacağımız video oyunlarını incelemeye başlayalım.

Aslında 40 sezonluk dizi malzemesine sahip Warcraft:

Son cümleyi bazılarının filmi olabilir diyerek kapattığım için hemen oyunu ekleyeyim istedim. Filmi oldukça başarılı ve ilgi çeken Warcraft serisi en başından itibaren diziye çevrilebilir. Özellikle kitapları da bulunan oyunda aşk desen var, entrika desen var, hayınlık zalımlık desen var. Türkiye’de yayınlanan aşiret dizilerini biçer geçer. Sadece Illıdian ve Malfurion’ın Tyrande yüzünden birbirlerine girmelerini işleseler bir “Ezel” çıkar. Tyrande’den de “Eyşan” çıkar mı bilemedim ama.

Koca bir nesli peşinde sürükleyen intikam hikayesi: Max Payne

Max Payne’i net olarak Netflix işlemeli. Filmi bizlere pek keyif vermemişti, ancak Netflix tarafından yapılacak bir yapımla bu karakterin tekrar bizlere kazandırılması gerekiyor. Polisiye diziler tüm dünyada gerçekten ciddi ilgi görüyor, Max Payne’de ciddi ilgi kaynağı olacaktır buna şüphe yok.

Oyunundan kesinlikle farklı olup bambaşka bir esere dönüşebilecek Grand Theft Auto:

Babacım kaç tane oyun var seçerler birini herhalde. Zaten The Gamechangers’da bizim Harry Potter yedi güzelim yapımı. Daniel Radcliffe hiç GTA anlatan hikaye de yer alabilir mi? Bunun dizisi yapılmalı Tommy Vercetti rolünü Rami Malek’e vermeliler. GTA’yı aynen işleyecek olurlarsa gerçekten ciddi popülerlik yakalayabilirler.

Görsel efektlere doyacağımız Horizon Zero Dawn:

Dizisi yapılsa herkese hitap edebilecek en net oyun Horizon Zero Dawn olabilir. Bu arada Horizon’ı sadece biz yazıyormuşuz gibi bakmayın, birçok platformdan Netflix’e bunu dizi yap diye bildirim yapılmış. Oyun gerçekten bambaşka bir boyutta. Makinelerin ele geçirdiği ve tek kelimeyle alternatif gerçeklik yarattıkları dünyada gerçekleri öğrenmeye çalışmak neresinden bakarsan bak The 100’dan fazla izlenir.

Korkuseverler için Phasmophobia:

Paranormal Activity severler için konusuz dizi olur ne güzel. Her bölümde bir hayalet yakalamaya çalışırsınız falan bence gayet sıkıcı. Araya bir tane de kötü dizi sıkıştırmak lazımdı nazarlık.

Unutulmuş Diyarlar'ı hatırlatacak The Elder Scrolls V: Skyrim

Ben oyun oynuyorum ancak hala Skyrim oynamadım diyen varsa başlıktan çıksın site kasıyor arkadaşlar. Bu arada The Elder Scrolls serisinin tamamı başlı başına efsane bir hikaye. Unutulmuş Diyarlar sevenler zaten bu serinin tamamına hayran. Her bölüme bir ejderha eklemek bence Netflix’i bozmaz. Koskoca Netflix ejderha animasyonuyla, dev animasyonu pahalı tutuyor diye her bölüm sadece birine yer vermez herhalde.

Aksiyondan geçilmeyecek Diablo serisi

Şimdi bir rivayete göre bu dizi Blizzard Studios ile Netflix arasında anlaşılmış. Şubat 2020’de Nick van Dyk bir açıklama yapmıştı ancak bir yıldır ne Overwatch dizisi ne de Diablo dizisi konusunda herhangi bir haber gelmiyor. Bunu da dilek köşesi gibi yerleştirelim ve seslenelim; “Netflix bey, DOTA’yı yayınlamışken aslında Diablo’yu da yayınlasanız mı?”

Kitabı, oyunu tamam ama dizisi eksik: Metro 2033

Webtekno editörlerimizden Uğurcan’ın hastası olduğu Metro 2033 gerçekten oldukça başarılı bir hikayeye sahip. Roman’dan oyuna uyarlanan Metro serisinin tamamı diziye dönüştürülebilir. Düşünecek olursanız kıyamet sonrası senaryoları herkes ne kadar çok seviyor, bu dizi net tutar ya. Garantisi benim.

Naziler, komplo teorileri ve saf gerilim: Wolfenstein

Başlığı atmak bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Bütün seriyi dizi yap net tutar. Nazi’ler ve karanlık projeleriyle dolu bir dizi efsane olurdu. Özellikle son dönemde Naziler konusunda yeni komplo teorilerine ilgi artmışken belki aradan Wolfenstein’da çıkar bizde bu sayede izlemiş oluruz.

Vahşi Batı'nın çöllerinde: Red Dead Redemption

Bu kadar fantastik yapım isteğine bir Western eklemek şarttı. Blackwater’dan başlayan senaryonun nasıl ilerleyebileceğini bir düşünün. RDR 1’den başlamasına da gerek yok direk RDR 2 dizi yapılsa da olur. Şahsi fikrime göre “erik gibi kütür kütür olur maşallah.”

Gerçekçi bir post apokaliptik dünya isteyenler için Rust:

Kıyamet sonrası senaryoları içine girebilecek yapımlar arasına girebilecek en güzel içeriklerden biri Rust olabilir. Mutlaka çekilmeli en azından gerçekçi senaryolar arasına mutlaka girer diye düşünüyoruz. Zombilerde kalktığına göre Rust artık tam dizilik.

Kötü karakterleri sayesinde unutulmazlar arasına girebilecek Far Cry serisi:

Her oyunda birbirinden çılgın maceraya daldığımız Far Cry’dan efsane dizi olur mu? Bizce olur. Özellikle Far Cry 3 kesinlikle en iyisi olabilir. Vaas’ı oynayabilecek birçok aktör önerilebilir ki Brody ve Vaas arasındaki mücadele de gayet güzel anlatılır.

Bir çekilse en az Game of Thrones kadar popüler dizi olur dediğimiz God of War:

Daha önce defalarca haberini yaptığımız God of War’ın yönetmeni Cory Barlog’un “Netflix’de bir dizi istiyorum hüleyyyn!” sesine bizde ses oluyoruz. God of War serisi dizi olsun! Mis gibi yapım kardeşim, dünyada oyuncusu da çok. Yapın şunu dizi hepimiz rahatlayalım. Yeter artık biz oyuncular olarak Kratos’u dizi olarak göremezsek kimi göreceğiz. (ohh bir rahatlama geldi)

Fantastik macera sevenler için derin bir hikaye sunan BioShock:

1960’larda su altında kurulan bir dünyanın ütopik anlatımını dizi ortamına taşımak oldukça başarılı olabilir. Rapture’da geçecek maceraları şimdiden tahmin bile edemiyorum. BioShock dizi olsaydı gerçekten ilk müdavimi ben olabilirdim.

Zaten film gibiydi ama dizisi olsa da izlerdik dediğimiz Detroit: Become Human

2038’de insan olmak. Detroit: Become Human neresinden bakarsanız bakın, son dönemde ortaya çıkan birçok biorobot dizisinden çok daha iyi bir hikayeye sahip. Yine herkese hitap edebilecek bir tarafı var Detroit’in. Hatta abartmıyorum gayet bir Matrix tadı verebilir mi? Kesinlikle verebilir.

Kitabı da olan bir başka efsane Call of Cthulhu:

Okültizm meraklılarına oldukça hitap eden Call of Cthulhu bir Netflix dizisi olursa gerçekten oldukça popüler olacaktır. 2018 yılı yapımı oyun oldukça esrarengiz hikaye ve hikayelere sahip diyebiliriz. Klasik sağdan soldan fırlayan “röaaağğ” yapan yaratıklar yok bu oyunda. Zaten biliyorsunuz ki, H.P. Lovecraft’ın dünyada bir kült haline gelmiş aynı isimli kitabından uyarlanan oyun “Necronomicon” isimli efsanevi kitabın çevresinde dönüyor. Lovecraft’ın kurgu olarak yarattığı bu hikayeye dünya çapında inananları olmasıyla beraber tarikatları da var. Birinin bu konuyu işlemesi lazım kesinlikle.

Bu arada eklememiz gerekli bazı oyunlar zaten HBO, Amazon ve Netflix arasında kapışılmış durumda. Silent Hill mesela ülkemizde yayınlanmıyor ya da Uncharted zaten çekilmeye hazırlanıyor. Sonra, Assassin’s Creed, Last of Us, Alan Wake zaten dizi olma yolunda ilerliyor. Kimi oyun niye burada yok diye soracak olursanız aslında çoktan dizi olmaya başlamış olduğu için olabilir mesela.

Bu arada yorumlarda lütfen sizde önerilerinizi yapın bu listede neler eksik gelin beraber tamamlayalım.