Tamamen Türk yapımlarından oluşan, komediden aksiyona onlarca film ve dizinin bulunduğu, IMDb puanlarına göre en iyi yapımları özetleri ve detaylı bilgileriyle birlikte listeledik.

Sinema ve dizi platformu denince akla ilk gelen isim Netflix'in kütüphanesinde yer alan Türk yapımlarının sayısı bir hayli fazla. Netflix, orijinal Netflix yapımlarının yanı sıra daha önce çıkmış ve ülkemizde yoğun ilgi görmüş dizileri de bünyesinde bulunduruyor.

Platformda yer alan Türk dizi ve filmleri, Netflix'in ayrılmaz bir parçası olan IMDb puanlarına göre sıralamak istedik. İzleyecek yeni bir şeyler arıyorsanız, detaylı bilgilerin ve özetlerin yer aldığı Netflix'te yer alan en iyi Türk yapımları listesine bakmanızda fayda var.

IMDb puanlarına göre en iyi Türk filmleri:

Dağ 2

7. Koğuştaki Mucize

Nefes: Vatan Sağ Olsun

Müslüm

Kelebeğin Rüyası

Ölümlü Dünya

Kaybedenler Kulubü

Unutursam Fısılda

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü

Kelebekler

Yıl: 2018

Tür: Komedi, dram

IMDb: 7,4

Oyuncular: Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ

Tolga Karaçelik’in yönetmen koltuğunda oturduğu Kelebekler filmi, eleştirmenlerinden güzel puanlar almayı başarmış ve Sundance Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne layık görülmüş bir yapım.

Kelebekler, yıllar boyu ayrı ve birbirinden uzakta yaşamış 3 kardeşin babaların isteği üzerine doğduğu yerde tekrar bir araya gelmesini anlatıyor. Doğdukları köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenen 3 kardeş, babalarının “kelebeklerin gelişinde gömülme” vasiyetindeki gizemi çözmeye çalışır.

Yıl: 2006

Tür: Komedi, dram, tarih

IMDb: 7,5

Oyuncular: Haluk Bilginer, Şebnem Dönmez, Beyazıt Öztürk

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi, Osmanlı Devleti’nin daha yeni kurulmaya başladığı dönemlerde, kültürümüzün bir simgesi haline gelen Hacivat ve Karagöz’ün tanışma hikayesini anlatıyor.

Bir yandan güldüren, bir yandan da entelektüel muhabbetlerle düşündüren film, Bursa’nın yeni yeni yerleşim alanına dönüştüğü bir dönemde, Hacivat ve Karagöz’ün bütün ahali tarafından tanınması ve iki espritüel kişinin davetten davete koşma hikayeleri çevresinde gelişiyor.

Yıl: 2014

Tür: Romantik, dram

IMDb: 7,5

Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bürsin

Yapımcılığını Çağan Irmak’ın üstlendiği Unutursam Fısılda, okuldan yeni mezun olup bir hemşire olarak göreve başlayan Hanife ve muhafazakar bir kasabanın kurallarına uymak istemeyen Hatice’nin yaşadıklarını, romantik ve dramatik bir dille ele alıyor.

Hatice’nin tek tutkusu şarkı söylemek ve sesini duyurmaktır ancak kardeşi de bir o kadar çekingendir ve kendi tuttuğu bir şiir defteri vardır. Hatice’nin zamanla çevresinden ilgi görmesi ve sesini duyurmaya başlaması, Hanife’yi rahatsız etmeye başlar iki kız kardeş aynı kişiye aşık olunca olaylar çok farklı bir boyut almaya başlar.

Yıl: 2018

Tür: Komedi, dram, romantik

IMDb: 7,6

Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener, Ahu Türkpençe

Bir zamanların efsane filmi Kaybedenler Kulübü, adından uzun süre söz ettirmeyi başaran efsane filmlerin arasında yer alıyor. Aslında bu filmi çoğu kişinin çoktan izlemiş olabileceğini düşünüyoruz ancak izlemeyenler veya hafızasını tazelemek isteyenler için filmin konusu üzerinden tekrar bir geçelim istedik.

Kaan ve Mete, alışılagelmişin dışında muhabbetlerle bir radyo programı sunan iki genç adamdır. Radyo dışında Kaan’ın kendine has bir kitabevi, Mete’nin de işlettiği bir barı vardır. İkili radyo programında sürekli kendi yalnızlıklarıyla dalga geçer ve kaybetmeye mahkum olduklarını düşünür. Kaan’ın barda tanıştığı Zeynep ise bunun tam tersini kanıtlamak istemektedir.

Yıl: 2018

Tür: Komedi, aksiyon, polisiye

IMDb: 7,7

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak

Listemizin yarısına gelmişken araya son derece başarılı bir komedi filmi eklemesek olmazdı. Başarılı yönetmen ve oyuncu Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya, absürtlüğü ve komediyi bir arada görmek isteyen herkesin mutlaka izlemesi gereken bir film.

Ölümlü Dünya, geçimini tetikçilikle geçiren bir ailenin adam öldürme, kız kaçırma, ülkeden kaçma ve kendi aralarında yaşadığı çatışmaları konu alan inanılmaz derece eğlenceli bir film ve oyuncu kadrosunun da son derece başarılı performanslar sergilediğini belirtmekte fayda var. Filmin konusunu anlatmak ne kadar komik olduğunu anlatmaya gerçekten de yetmez ve bu yüzden Ölümlü Dünya’yı izlenecekler listenize bir an önce eklemenizde fayda var.

Yıl: 2013

Tür: Biyografi, tarih, dram

IMDb: 7,7

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Belçim Bilgin

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de yönettiği Kelebeğin Rüyası, en başarılı Türk yapımların arasında yerini alıyor. Zonguldak’ta başlayan ve 1941 yılında geçen film, çevresindeki herkese şiir aşkını aşılamaya çalışan iki gencin hikayesini ve İkinci Dünya Savaşı gibi o dönemin getirdiği zorlukları anlatıyor.

Rüştü Onur ve Muzaffer Uslu adlarında iki genç, Zonguldak’ta yaşamaktadır ve bir memur olarak geçinmeye çalışırlar. O dönemin toplumu şiir kültürünü daha yeni yeni benimsemiş iken Rüştü ve Muzaffer edebiyata, sanata ve özellikle şiire son derece ilgilidirler. İkili çevresindeki topluma şiiri benimsetmeye çalışırken bir yandan da yaşadıkları yere gelen Suzan’a ilgi duymaya başlar ancak bütün dünyayı etkisi altına alan verem, Rüştü ve Muzaffer’in sağlığını tehlikeye atmak üzeredir.

Yıl: 2018

Tür: Biyografi, dram

IMDb: 7,7

Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl

Gişe rekorları kıran ve Türkiye’nin en sevilen filmlerinden biri haline gelen Müslüm’ün Netflix kütüphanesinde yer alması, filmi tekrar veya ilk defa izleyecekler için gerçekten de büyük bir fırsat.

Türkiye’nin en önemli sanatçılardan Müslüm Gürses’in hayatını anlatan film, ünlü sanatçının küçüklüğünden yetişkin hayatına kadar, hatta ünlü olduktan sonra da yaşamaya devam ettiği çeşitli mücadeleleri konu alıyor.

Yıl: 2009

Tür: Dram

IMDb: 8,0

Oyuncular: Mete Horozoglu, Ilker Kizmaz, Baris Bağcı

Türkiye’de yer verilen savaş türündeki yapımlara öncü olmayı başaran Nefes: Vatan Sağ Olsun filmi, 2009 yılında çıkmasına rağmen hala adından söz ettiren yapımlar arasında yer alıyor.

Film, Irak’a yakın bir sınırda teröristlerin yoğun olduğu bir bölgede konumlandırılmış 40 genç askerin mücadelesini konu alıyor. Bir yüzbaşı komutasındaki bu bölük, eski derecelerdeki soğuklukta vatanını korumak için hem psikolojik hem de fiziksel olarak son derece zorlayıcı olaylarla karşılaşıyor.

Yıl: 2019

Tür: Dram

IMDb: 8,2

Oyuncular: Aras Bulut Iynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal

Neredeyse tüm Türkiye’nin gözlerini doldurmayı başaran 7. Koğuştaki Mucize’nin gerçekten de dokunaklı bir hikayesi var. Aynı hikayeye sahip Koreli bir yapımdan tekrar uyarlanan film, Türkiye’de gişe rekorları kırmayı ve kendisine sıkı bir hayran kitlesi yaratmayı başarmış.

Film, zeka geriliği yaşayan Memo’nun küçük bir kızın cinayetinden sorumlu tutulup idam cezasına çarptırılmasını konu alıyor. Küçük kızın ölümüyle ilgili hiçbir alakası olmayan Memo, masum olduğunu kanıtlamaya çalışırken gün geçtikçe dar ağacına bir adım daha da yaklaşır ve bu sırada istediği tek şey kendi kızına kavuşabilmektir.

Yıl: 2019

Tür: Aksiyon, savaş, dram

IMDb: 8,8

Oyuncular: Caglar Ertugrul, Ufuk Bayraktar, Ahu Türkpençe

Dağ serisinin ilk filmi Türkiye’de tabiri caizse yeri yerinden oynatmış, vatan ve millet sevgisini en güzel ve en etkileyici biçimde yansıtan yapımlardan birisi haline gelmişti. 4 sene sonra çekilen Dağ 2 filmi ise ilk filmin başarısını da geçti ve uzun zamandır Türkiye’nin en iyi yapımı unvanını korumaya devam ediyor.

Film, teröristlerin elinden kurtulduktan 6 yıl sonra tekrar askeri time katılan iki askerin, terör örgütünün kaçırdığı gazeteci Ceyda Balaban’ı kurtarma mücadelesini konu alıyor. Filmi sadece birkaç cümleyle anlatmak elbette mümkün değil, ancak bu tarz filmleri seviyorsanız Dağ 2’nin türünün en iyi örneklerinden biri olduğunu söylemekte fayda var.

IMDb puanlarına göre en iyi Türk dizileri:

Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi

Bir Başkadır

Masum

46 Yok Olan

Börü

Şubat

Avlu

Rise of Empires: Ottoman

Fi

50 M2

Yıl: 2021

Sezon Sayısı: 1

Tür: Komedi, dram, gerilim

IMDb: 7,0

Oyuncular: Engin Öztürk, Kürsat Alniaçik, Cengiz Bozkurt

Listenin ilk sırasında Netflix’te bu yıl yayınlanmasına rağmen büyük ses getirmeyi başaran 50 M2 dizisi bulunuyor. 50 M2’lik bir terzi dükkanında yaşayan Gölge, bir tetikçi olmanın getirdiği zorluklarla birlikte kendi kimliğini herkesten gizlemeye çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Terzi dükkanının bulunduğu mahallede herkes Gölge’nin ölen terzinin oğlu olduğunu düşünür ve Gölge, bu düşünceden yararlanmak isterken mahallede daha fazla vakit geçirmeye başladıkça gerçekten kim olduğuna dair acı gerçekleri öğrenmeye başlar.

Yıl: 2018

Sezon Sayısı: 3

Tür: Dram, polisiye

IMDb: 7,3

Oyuncular: Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse

İlk önce Star TV’de yayınlanan ve finalinin ardından Netflix kütüphanesinde yerini alan Avlu, şiddet gördüğü gerekçesiyle kocasını vuran Deniz’in cenazede karşılaştıkları mücadeleyi ve birbirinden farklı mahkumları anlatıyor.

Cinayetle suçlanan Deniz’in tek derdi, kızını görebilmek ve onun güvende olduğundan emin olmaktır ancak koğuştaki herkesin 2 tarafa ayrılması, Deniz’i bir seçim yapmaya mahkum bırakarak başına çeşitli belalar almasına yol açar.

Yıl: 2017

Sezon Sayısı: 2

Tür: Romantik, dram

IMDb: 7,8

Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarikaya, Mehmet Günsür

Entrika ve olaylarla dolu Fi dizisinin özellikle ilk çıktığı dönemde nasıl bir sükse yarattığını hepimiz biliyoruz. Azra Kohen’in yazmış olduğu Fi, Çi, Pi kitap serisinden televizyona uyarlanmış bu dizi, içerisinde aşk, ihtiras, entrika, psikoloji ve biraz da erotizm barındırıyor.

Fi, Can Manay adında bir psikoloğun ve onun saplantılı aşığı Duru'nun çevresinde şekilleniyor. Aslına bakarsanız ana karakter Can Manay gibi gözükebilir, ancak Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç gibi başarılı oyuncuların canlandırdığı diğer karakterlerle dizi, psikolojik gerilim türünde en başarılı Türk yapımlardan birisi haline gelmiş durumda.

Yıl: 2020

Sezon Sayısı: 1

Tür: Belgesel, tarih, dram, savaş

IMDb: 8,0

Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Tommaso Basili, Selim Bayraktar

Bir Netflix dizisi olan ve oldukça ses getirmeyi başaran Rise of Empires: Ottoman, Fatih Sultan Mehmet’i ve Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemini konu alıyor.

Fatih Sultan Mehmet’in 12 yaşında tahta gelmesinin ardından yaşanılan olayları konu alan dizi, 15. yüzyılda dünyanın seyrini değiştirecek Konstantinopolis’in fethini anlatıyor.

Yıl: 2012

Sezon Sayısı: 1

Tür: Polisiye, dram, fantastik

IMDb: 8,1

Oyuncular: Alican Yücesoy, Melisa Sözen, Sermet Yeşil

Efsane dizilerden Leyla ile Mecnun’un yapımcıları Orkun Ünlü ve Funda Alp’ten fantastik ve romantik bir dizi olarak sunulan Şubat, televizyonda gördüğü bir haber spikerine aşık olan Şubat isimli bir adamın hikayesini konu alıyor.

Şubat, sürekli televizyonda gördüğü bu Yağmur’la hayatını birleştirmek isterken Yağmur’un tek istediği şey babasının katilini bulabilmektir. İkili, zaman geçtikçe daha da yakınlaşır ve ne kadar benzer olaylar yaşadıklarını fark ederler.

Yıl: 2018

Sezon Sayısı: 1

Tür: Savaş, aksiyon, gizem

IMDb: 8,2

Oyuncular: Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu

Yönetmenliği Alper Çağlar’ın üstlendiği Börü, Türkiye’nin karşılaştığı gerçek tehlikeleri konu alan ve Türk askerinin sınırlarda verdiği zorlu mücadeleyi anlatan başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. 6 bölümlük mini bir dizi olan Börü’nin finali ise uzun metrajlı bir film olarak beyaz perdede yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti, 2014 yılında o güne kadar gördüğü en büyük tehlike ile karşılaşıyor ve Özel Harekat’ın en başarılı askerlerinden oluşan savaş timi Börü, teröre karşı verilen mücadelede anahtar görevi görüyor.

Yıl: 2016

Sezon Sayısı: 1

Tür: Aksiyon, polisiye, dram

IMDb: 8,4

Oyuncular: Erdal Beşikçioglu, Yasemin Kay Allen, Melis Birkan

46 Yok Olan, sahip olduğu konusu ve olay örgüsü ile diğer Türk yapımlarından sıyrılmış bir yapım olsa da düşük reyting oranları nedeniyle son derece kısa tutulmuş, dizi 13. sezonunda ekranlara veda etmişti.

Dizinin başrolü, Murat Günay, yaklaşık 5 yıldır komada olan ve hiçbir şekilde tedavi edilemeyen kız kardeşi Ezo için farklı araştırmalar başlatmış, kendisini bu hastalığın tedavisine adamış başarılı bir genetik profesörüdür. Günay, kardeşi Ezo’yu iliştermeyi başarmış ancak Ezo’nun uyandıktan sonra söylediği acı gerçekler, olayın boyutunu neredeyse 180 derece değiştirmiştir.

Yıl: 2017

Sezon Sayısı: 1

Tür: Dram, polisiye, gizem

IMDb: 8,4

Oyuncular: Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay

Yönetmenliğini Berkun Oya’nın üstlendiği Masum dizisi, Haluk Bilginer’in de dahil olduğu oyuncu kadrosu ile birlikte son derece başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Dizi, emeklilik hayatını şehirden uzak tatlı bir kasabada geçirmeyi tercih eden emekli polis Cevdet Bayrakçı ve eşi Nermin’in çevresinde gelişiyor. İki eş son derece sakin ve huzurlu bir hayat sürerek bir gün oğullarının eve korkunç bir haberle gelmesi, hayatlarının tamamen değişmesine yol açıyor.

Yıl: 2020

Sezon Sayısı: 1

Tür: Dram

IMDb: 8,6

Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit

Geçtiğimiz senenin Kasım ayında Netflix’te yayınlanan Bir Başkadır, ülke genelinde kendine büyük bir izleyici kitlesi oluşturmayı ve sosyal medyada kendi kendine bir gündem yaratmayı başaran bir dizi oldu.



Diziyi çıktığı anda tüketen milyonlarca izleyicinin olduğunu biliyoruz ancak biz yine de diziye yeni başlayacak kişiler için minik bir özet geçelim. Bir Başkadır, Türk kültürünü yastık kılıflarından duvardaki dekorasyona kadar başarılı bir şekilde aktarmayı başarmış bir dizi olmasının yanı sıra, hayatları ve amaçları birbirinden tamamen farklı olan insanları da bir araya getirerek psikolojik açıdan da son derece iddialı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Yıl: 209

Sezon Sayısı: 4

Tür: Polisiye, dram

IMDb: 8,8

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu

Yaklaşık 9 yıllık seyir hayatı boyunca kendisine gerçekten de önemli derecede hayran kitlesi yaratmayı başaran Behzat Ç, dönemin en popüler ve en başarılı dizileri arasında yer alıyor.

Cinayet büroda görevli polis Behzat Ç, yardımcısı Harun ile birlikte Ankara’da yaşanan cinayetleri çözmeye çalışırken aynı zamanda birbirinden ilginç ilişkilerle hayattan zevk alabileceği farklı yolları dener.