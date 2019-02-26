Hakan: Muhafız'ın İkinci Sezonundan İlk Fragman Yayınlandı

Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'ın bu yıl içinde yayınlanacak ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Türkiye’de çekilen ilk Netflix Original yapımı olan Hakan: Muhafız, geçtiğimiz yılın sonlarında yayınlanan ilk sezonu ile hem Türkiye’de hem de dünyada büyük beğeni toplamış, milyonlarca Netflix kullanıcısı tarafından keyifle izlenmişti. Dizinin bu yıl yayınlanacak ikinci sezonundan ilk fragman, sürpriz oyuncuyla birlikte yayınlandı.

Hakan: Muhafız’ın ilk sezonunun başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur yer almıştı. İkinci sezonda Engin Öztürk, Boran Kuzum, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi sevilen oyuncuların da diziye katılacağını zaten biliyorduk. Fakat yayınlanan fragman, bir Yeşilçam efsanesi olan Cüneyt Arkın’ın da ikinci sezonda Hakan: Muhafız’da yer alacağını göstermiş oldu.

Netflix, 190’dan fazla ülkede gösterime giren Hakan: Muhafız’ın daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonunun geleceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamalarla 3. ve 4. sezonunun de geleceği duyrulan Hakan: Muhafız’ın ilk sezonu, yayınlandıktan sonraki ilk 4 haftada 10 milyon izlenme barajını aşmıştı.