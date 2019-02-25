Rekabet Kurumu’ndan 'Sazan Sarmalı' ve Netflix Açıklaması

Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi, sinema sektöründe yepyeni bir tartışmanın sembolü haline geldi. Daha vizyondayken Netflix’te yayınlanan film, rekabet usullerine aykırı bir yol çizdiği ve sektörü baltaladığı konusunda eleştirildi. Konuya ilişkin Türkiye’deki en yetkili kurum olan Rekabet Kurumu’nun başkanından bir açıklama geldi.

Türkiye’de sinema sektörü, son aylarda gündem olduğu kadar hiçbir zaman gündem olmamıştı. İzleyicilerden tutun yapımcılara, yayıncılardan tutun salon işletmecilerine kadar herkes, filmler ve kalite dışında her şeyi tartışır hale geldi.

Sektörü bu tartışmalara doğru sürükleyen son gelişme, BKM’nin yapımcısı olduğu Organize İşler: Sazan Sarmalı’nın daha vizyondayken Netflix’te yayınlanmasıydı. Kimileri BKM’nin Netflix’le anlaşarak hata ettiğini, filmi salonda izlemiş kişileri yüz üstü bıraktığını savunurlarken, kimileri ise bu durumun rekabet usullerine uygun olmadığını vurguladı. Sazan Sarmalı, hem Netflix’e abone çekiyor, hem de salonlara izleyici topluyordu. Elbette insanlar iki sinema bileti ücretine Sazan Sarmalı dahil daha çok içeriğe ulaştığı Netflix’i tercih etmeye başladılar.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı Cenk Sezgin, “Resmen hançerlendik.” açıklamasından sonra, bir açıklamada Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’tan geldi.

Torlak Sazan Sarmalı ile BKM’nin sanki bir “oyun bozan” gibi karşılandığını ifade etti. Ayrıca öz yeğeninin bile, filmi salonda izledikten sonra Netflix’te görünce rahatsız olduğunu dile getirdi. Nitekim Torlak’a göre sözleşme hukuku açısından bir problem bulunmuyorsa, Netflix’in vizyondaki filmleri yayınlamasında bir sakınca yok.

Not: Netflix, yapımı kendisine ait olmayan filmler vizyondayken ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde internet üzerinden sunamıyor.

Torlak, "Olayın haksız rekabet boyutu anlamında ve salon işletmecilerinin zor durumda kalabilmesi bağlamında ne tür bir sonuç ortaya çıkabilir onu bilmiyorum. Şu bir gerçeklik, kendini uzun süre bir ekran karşısında koltuğa mıhlamayacak bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla acaba sinema salon işletmeciliğinde farklı bir noktaya mı gidilecek? Sinema salonlarında oynatılan bir filmin eş zamanlı olarak veya kısa süre sonra Netflix ve benzeri platformlar üzerinden gösterimi artık daha mı yaygınlaşacak bir miktar görebiliyoruz. Ama şu an itibariyle rekabet durumunu ilgilendiren bir boyutu olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Anlaşılan o ki Rekabet Kurumu, Netflix’in Türkiye’deki dış yapımcılara bağlı filmleri vizyondayken yayınlaması durumuna bir süre daha karışmayacak.