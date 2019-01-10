Hakan: Muhafız'ın Üçüncü ve Dördüncü Sezonları Onaylandı

Netflix Orijinal'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'ın geleceği merak edilen 3. ve 4. sezonları, bizzat Netflix tarafından onaylandı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu olan Netflix’in ilk Türk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız (The Protector), yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında oldukça pozitif yorumlar almış, Netflix’in başarılı yapımlarından biri olarak anılmaya başlanmıştı.

Netflix, Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonunun geleceğini daha dizi yayınlanmadan önce açıklamıştı. Dizinin küresel çapta olumlu not almasına kayıtsız kalamayan Netflix, yeni bir açıklama yaparak Hakan: Muhafız’ın 3. ve 4. sezonlarının geleceğini onayladı.

Edinilen bilgiye göre dizinin yeni sezonları, 2020 yılında seyircilerle buluşacak. Birinci sezonun yeni yayınlandığı, ikinci sezonun ise henüz yayın tarihinin dahi açıklanmadığını düşünürsek bunun çok da şaşırılacak bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz.

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un bulunduğu Hakan: Muhafız, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam yapımcılığında Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur gibi güçlü oyuncu kadrosuyla seyircilerle buluşmuştu.