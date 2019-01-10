Netflix'in Yeni Filmi "IO"'da Dünya Yaşanmaz Hale Geliyor

Netflix’in yeni filmi IO, zaman içerisinde yaşanmaz hale gelmiş olan, zehirli bir Dünya'da kalan son iki kişinin, gezegenden kalkan son uzay mekiğine erişme mücadelesini anlatıyor.

Son dönemde oldukça başarılı yapımlar ortaya çıkaran Netflix prestijli ödüller de almaya başladı. Dünyanın en büyük eğlence platformları arasında yer alan firma yeni yapımlarla da kullanıcılarına sunduğu film çeşitliliğini arttırıyor.

Netflix’in son filmi, başrollerinde Anthony Mackie ve Margaret Qualley’in oynadığı IO. Filmin konusu ise şöyle: Artık insanların üzerinde yaşayamayacağı hale gelmiş olan Dünya’da neredeyse kimse kalmamış, herkes Jüpiter’in uydusu IO’ya taşınmıştır. Bilim insanı Sam Walden (Margaret Qualley), Dünya'da kalıp gezegeni tekrar yaşanabilir hale getirmenin yollarını arayan bir bilim insanıdır. Planları ise Micah (Anthony Mackie) ile karşılaştığında değişir. İkili, son araç da kalkmadan araca yetişmenin bir yolunu bulmak zorundadırlar.

Film, 18 Ocak’ta Netflix’te yayınlanacak.