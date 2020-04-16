Netflix HD Desteği Alan Yeni Oppo, Sony ve Xiaomi Telefonlar

Netflix, HD ve HDR10 destekli cihazların listesini güncellemeye devam ediyor. Listeye en son yeni Oppo, Sony ve Xiaomi akıllı telefonlar eklendi. Böylece pek çok kişi, artık Netflix'e HD ve HDR izleme imkanı yakalamış olacak.

Netflix, HD ve HDR içeriklere uyumlu cihazlar listesini genişletmek konusunda genellikle biraz ağır davranıyor. Şirket, iPhone cephesinde bu desteği hızlı bir şekilde sunsa da, Android tarafında da yelpazenin geniş olması nedeniyle listeye yeni cihazlar yavaş yavaş ekleniyor.

Android cephesindeki telefon çeşitliliğinin çok fazla olması, HD ve HDR desteğinin yavaş yayılmasına neden olsa da Netflix, daha fazla Android telefon kullanıcısının servisini üst düzey kalitede kullanabilmesi için destek listesini büyütüyor. Son olarak listeye, yeni Oppo, Sony ve Xiaomi akıllı telefonlar eklendi.

Netflix HD desteğine kavuşan yeni telefonlar:

Oppo Reno 3 (CPH2043)

Oppo Reno 3 Pro (CPH2035, CPH2036, CPH2037)

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 5

Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XZ2 Compact

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

HDR10 desteği iki yeni cihaza geldi

Xiaomi Mi 10 Lite 5G ve Xiaomi Mi Note 10 Lite, Netflix'in HDR10 desteği verdiği cihazlar arasına girdi. Listeye geçtiğimiz ay başta Samsung telefon ve tabletler olmak üzere birçok yeni cihaz dahil olmuştu. Ayrıca yeni MediaTek, Snapdragon ve Exynos yonga setleri de HD desteği almıştı. Yayın devi, kısa süre önce tanıtılan cihazlara sonradan destek sağlamanın yanı sıra yakında tanıtılacak telefonlara önceden destek getiriyor.