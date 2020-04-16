Netflix HD Desteği Alan Yeni Oppo, Sony ve Xiaomi Telefonlar

Netflix, HD ve HDR içeriklere uyumlu cihazlar listesini genişletmek konusunda genellikle biraz ağır davranıyor. Şirket, iPhone cephesinde bu desteği hızlı bir şekilde sunsa da, Android tarafında da yelpazenin geniş olması nedeniyle listeye yeni cihazlar yavaş yavaş ekleniyor.
Android cephesindeki telefon çeşitliliğinin çok fazla olması, HD ve HDR desteğinin yavaş yayılmasına neden olsa da Netflix, daha fazla Android telefon kullanıcısının servisini üst düzey kalitede kullanabilmesi için destek listesini büyütüyor. Son olarak listeye, yeni Oppo, Sony ve Xiaomi akıllı telefonlar eklendi.
Netflix HD desteğine kavuşan yeni telefonlar:
- Oppo Reno 3 (CPH2043)
- Oppo Reno 3 Pro (CPH2035, CPH2036, CPH2037)
- Sony Xperia 1 II
- Sony Xperia 5
- Sony Xperia XZ1 Compact
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
HDR10 desteği iki yeni cihaza geldi
Xiaomi Mi 10 Lite 5G ve Xiaomi Mi Note 10 Lite, Netflix'in HDR10 desteği verdiği cihazlar arasına girdi. Listeye geçtiğimiz ay başta Samsung telefon ve tabletler olmak üzere birçok yeni cihaz dahil olmuştu. Ayrıca yeni MediaTek, Snapdragon ve Exynos yonga setleri de HD desteği almıştı. Yayın devi, kısa süre önce tanıtılan cihazlara sonradan destek sağlamanın yanı sıra yakında tanıtılacak telefonlara önceden destek getiriyor.