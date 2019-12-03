Dijital yayıncılık sektörünün devlerinden olan Netflix, dizileri ve filmleri karıştırabileceğiniz yeni bir özelliği test ediyor. Temel olarak kullanıcılara kolaylık sunmayı hedefleyen bu özelliğin resmen yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Popüler yayın akış platformu Netflix, izleyecek uygun bir şey bulmak için ekran karşısında saatlerini harcayanları sevindirecek bir özelliği test ediyor. ‘Karıştırıcı’ olarak da bilinen bu özellik, izleyecek yeni bir dizi veya film arayan kullanıcılara hitap ediyor ve kullanıcılara yorulmadan bir şov sunmayı hedefliyor.

Netflix’in, bir süredir bu özellik üzerinde çalışmalar yürüttüğü biliniyordu ancak Android Police tarafından ilk somut deliller bulundu. Netflix’in ana ekran menüsüne eklenecek bir diğer yeni özellik olan ‘İzlemeye Devam Et’ listesinde görülen bu özellik, şu anda belirli kullanıcılar için belirli ülkelerde test ediliyor.

Netflix’in şu anda test ettiği birkaç farklı özellik bulunuyor:

Android Police tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde bu özelliğe ek olarak dizi hakkında bilgi almak için yeni bir sekme, benzer içeriği bulmak için bir tane daha ve diziyi “izlemeye devam et” listesinden kaldırmak için eklenen yeni bir sekme daha bulunuyor.

Gizmodo’ya bu özelliği test ettiğini doğrulayan Netflix, farklı ülkelerde ve farklı zaman dilimlerinde bu tür deneyleri yürüttüğünü ancak yalnızca insanlar yararlı bulursa bunları genel erişime açacağını belirtti. Ayrıca şirket, Gizmodo’ya yaptığı açıklamalarda diğer testlerde de olduğu gibi bu özelliklerin kalıcı olmayabileceğini de sözlerine ekledi.

Temel olarak kullanıcılara kolaylık sağlamayı hedefleyen ve henüz test aşamasında olan karıştırma özelliği, söylenenlere göre daha çok devamlılık özelliği olmayan dizilere özel olacak. Daha çok müzik platformlarından aşina olduğumuz bu özelliğin Netflix gibi bir platformda nasıl etki yaratacağıysa merak konusu oldu.

Son günlerde Apple TV ve Disney+ gibi dev şirketlerin de sektöre girmesiyle sektördeki rekabeti sonuna kadar hissetmeye başlayan Netflix, bu tarz küçük ama etkili özellikleri getirerek kullanıcılarını elinde tutmak istiyor olabilir.