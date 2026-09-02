POCO, Her Özelliği Büyüleyen F9 Pro ve Ultra'yı Tanıttı: Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

Xiaomi bünyesindeki POCO, amiral gemisi F9 Pro ve F9 Ultra modellerini harika özelliklerle tanıttı. Telefonlar, Türkiye'ye de geldi.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, bütçe dostu telefonlarıyla ülkemizde de çok ilgi gören bir markaydı. Şimdi ise şirketten yepyeni bir duyuru geldi. Gelişmiş özelliklere sahip amiral gemisi telefonları F9 Pro ve F9 Ultra’yı tanıttı. Tanıtımın hemen ardından Türkiye fiyatları da belli oldu.

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İki telefon genel tasarım hattıyla birbirine oldukça benzese de kaputun altında ciddi farklar taşıyor. Cihazların gerçek amiral gemisi seviyesinde modeller olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu yüzden fiyatları da bir hayli yüksek.

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POCO F9 Pro özellikleri

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Ekran 6,59 inç, 1156 x 2510 piksel, 185 Hz, 4500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6330 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3

POCO F9 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 69.999 TL 12 GB + 512 GB 74.999 TL

Siyah, beyaz ve kutup yeşili renkleriyle sunulacak F9 Pro modeli 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle satışta.

POCO F9 Ultra özellikleri

Ekran 6,9 inç, 1200 x 2608 piksel, 185 Hz, 4500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 8050 mAH (100W) İşletim sistemi HyperOS 3

POCO F9 Ultra fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 79.999 16 GB + 512 GB 84.999 TL

Bordo ve siyah olarak gelen F9 Ultra ise 16 GB + 512 GB ve 12 GB + 256 GB olarak sunuluyor.

POCO F9 serisi neler sunuyor?

Ekran tarafında her iki model de sunduğu teknik değerlerle sınırları zorluyor. Cihazlar 185 Hz yenileme hızına ve 4.500 nit tepe parlaklık değerine sahip AMOLED panellerle donatılmış. Fark ise ekran boyutunda karşımıza çıkıyor; Poco F9 Pro 6,59 inçlik bir panelle gelirken, F9 Ultra'da bu boyut 6,9 inç seviyesine ulaşıyor.

F9 Ultra modeli, akıllı telefon dünyasında performans liderliğini üstlenen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle geliyor, 12/16 GB RAM ve 256/512 GB depolama sunuyor. Poco F9 Pro modelinde ise Qualcomm'un bu seriye özel duyurduğu Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series işlemci bulunuyor. RAM tarafında 12 GB, depolamada ise 256/512 GB görüyoruz. Kutudan HyperOS 3 ile çıkıyorlar.

Kamera performansına önem verenler için her iki telefonun da ana kamerası aynı. Cihazlarda 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip 200 MP çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Ancak yardımcı kameralarda F9 Ultra belirgin şekilde öne geçiyor. F9 Ultra'da 50 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı sensörleri tercih edilirken F9 Pro modelinde 2.5x telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açı sensörü bulunuyor.

Son olarak bataryalarından bahsedelim. Ultra modelinde tam 8.050 mAh kapasiteli pil kullanılırken Pro modeli 6.330 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Her iki telefon da 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 22,5W ters kablosuz şarj desteğiyle geliyor.