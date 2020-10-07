Netflix’in Minnoşlar Filmi, ABD’de Davalık Oldu

Netflix’in geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve küçük çocukları cinsel obje olarak göstermekle suçlanan Minnoşlar filmi için ABD’nin Teksas eyaletinde dava açıldı. Davacı, Minnoşlar filmini “çocukların ahlaksız tasviri” nedeniyle dava etti.

Netflix’in tüm dünyada çok fazla tartışmaya neden olan Minnoşlar filmiyle ilgili çeşitli ülkelerden yeni adımlar görmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay RTÜK tarafından Netflix’in Türkiye kataloğunda kaldırılan Cuties (Minnoşlar) filmi, şimdi de ABD’nin Teksas eyaletinde davalık oldu.

Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 yaşında bir çocuğun başrolde yer aldığı Minnoşlar filminin tanıtımında yer alan “Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk” tanıtımına dikkat çekerek bir çocuk filmi olarak göründüğünü, ancak Netflix’in +18 sınırlaması getirdiği için inceleme başlattığını duyurmuştu.

Filmin afişlerindeki küçük kız çocuklarının pozlarının da tartışma konusu olduğu dönemde olaya RTÜK el atmış ve filmin Türkiye’de gösterime girmesini yasaklamıştı.

Minnoşlar ABD’de de dava edildi

Türkiye’den gelen tepkilerin üzerine dünyada yayınlanan filme pek çok ülkeden eleştiri gelmeye devam ediyor. Bir twerk dans ekibine katılan kız çocuğunun hikayesini anlatan Minnoşlar filmi, son olarak ABD’de “çocukların ahlaksız tasviri” gerekçesiyle Teksas eyaletinde dava edildi.

23 Eylül’de sunulan iddianamede, Netflix’in “ciddi edebi, sanatsal, politik veya bilimsel değeri olmayan” bir filmi tanıttığı, dağıttığı ve sergilediği açıklanırken, filmde 18 yaşından küçük bir kişinin “cinsel ilgiye hitap edecek şekilde betimlendiği” bilgisi yer aldı.

Netflix iddiaları reddediyor

Netflix, yapılan tüm bu iddiaları reddediyor. “Minnoşlar, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı toplumsal bir yorumdur. Bu suçlama haksızdır ve filmin yanında duruyoruz” şeklinde açıklama yapan Netflix, 20 Ağustos’ta filmin açıklamasını ve görselini güncellemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Netflix sözcüsü ise “Bu ödüllü bir film ve genç kızların sosyal medyada ve genel olarak toplumda karşılaştıkları baskıyla ilgili güçlü bir hikaye. Bu konuları önemseyen herkesi filmi izlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Filmin yayınlanmasının üzerinden zaman geçmiş olsa da Netflix’e gelen tepkiler devam ediyor. Minnoşlar filminin yayınlandığı dönemde Netflix aboneliğini iptal eden kişilerin sayısı 5 kat artmıştı.