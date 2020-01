Popüler çevrimiçi yayın platformu Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alan yeni yapım Rise of Empires: Ottoman'ı bugün yayınladı. Gelin, internette yeni yapım hakkında gelen ilk yorumlara bir göz atalım.

Netflix’in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman, duyurulduğu ilk günden bu yana merakla bekleniyordu. İşte o gün geldi ve Rise of Empires: Ottoman, tüm bölümleriyle Netflix’te yayınlandı. Dizi, Osmanlı zamanında yaşanan olayları objektif bir şekilde anlatmasıyla fazlasıyla beğeni toplamış gibi görünüyor.

Netflix üzerinden 6 bölümlük ilk sezonu yayınlanan Rise of Empires: Ottoman, Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alıyor. Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşti. Dizi, ünlü oyuncuların yanı sıra Prof. Dr. Celal Şengör ve Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın anlatımlarını içeriyor.

Rise of Empires: Ottoman Netflix'te yayınlandı:

Netflix’in Rise of Empires: Ottoman yapımında yer alan oyuncular arasında Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez yer alıyor. Dizide rol alan oyuncular, performanslarıyla da beğeni topladı.

Elbette her yapım gibi Rise of Empires: Ottoman’a gelen yorumlar da gecikmedi. Belgesel dizinin ilk bölümünü izleyen veya sezonu bitiren kullanıcılar, dizi hakkında kendi görüşlerini aktardı. Gelin Twitter ve Ekşi Sözlük'te Rise of Empires: Ottoman hakkında yapılan bazı yorumlara bakalım.

Rise of Empires: Ottoman'a gelen ilk yorumlar:

Netflix'in yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman, görüldüğü üzere fazlasıyla olumlu yorumlar aldı. Siz de Netflix'in yeni yapımını seyredenlerdenseniz yapım hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle ve diğer takipçilerimizle paylaşabilirsiniz.