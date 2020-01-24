Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT 1'de yayınlanan 'Kalk Gidelim' adlı diziye teşekkür etti. Projenin yapımcısı Eyüp Üstün’e özel bir mektup gönderen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile hassasiyetini gözettiğini ifade etti.

Genellikle dizi ve programlara kestiği para cezaları ile gündeme gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu kez tam tersi bir konu ile karşımıza çıktı. Kurul, yayın hayatını TRT 1 kanalında sürdüren 'Kalk Gidelim' adlı diziye teşekkür etti.

Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün'e bir mektup gönderen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Ortaya koyduğunuz konular, seçtiğiniz karakterler ve sergilediğiniz sahneler bizlere ‘İşte budur’ dedirtmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ten teşekkür mektubu alan Kalk Gidelim dizisinin ekibi

Aile ve çocuk dostu yapımları destekleme kararı alırken 'Kalk Gidelim' benzeri dizileri hayal ettiklerini söyleyen Şahin, aileye değer veren, yücelten yapımların artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkat çekti. Projenin yapımcısı Üstün’e gönderdiği mektupta, firmayı ve çekim ekibini “aile hassasiyetini gözeterek ekrana taşıdıkları diziden” dolayı takdir ettiklerini ifade eden RTÜK Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha destek projemizi devreye almadan sizlerin gönüllü olarak böyle bir yapımı izleyicinin beğenisine sunmasından dolayı zat-ı alinizi tebrik ediyorum. Milli ve manevi değerlerimizi korumak adına ortaya koyduğunuz konular, seçtiğiniz karakterler ve sergilediğiniz sahneler bizlere ‘İşte budur’ dedirtmeyi başardı. Aile ve toplumsal değerler konusundaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz”

Kalk Gidelim adlı dizinin oyuncu kadrosunda Ufuk Özcan, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Hayrettin Karaoğuz ve Yıldız Kültür gibi başarılı isimler yer alıyor. Her cumartesi saat 20:00’da TRT 1 kanalında yayınlanan komedi dizisi, sahip olduğu şirketin iflas etmesinin ardından aile ile birlikte köyün yolunu tutan bir adamın hikayesini anlatıyor.