Bugün itibarı ile Daredevil'in iptal edilmesi haberiyle hayranlarını kızdıran Netflix cephesinden Stranger Things'e dair güzel haber geldi.

1980'lerin korku ve drama stilini seven izleyicileri adeta mest eden ve uzun süredir 3. sezonu beklenen Stranger Things cephesinden güzel haberler geldi. Dizide Dustin karakterini canlandıran Gaten Matarazzo'nun Telegraf ile yaptığı röportajda, dizinin üçüncü sezonun daha korkunç, daha karanlık ve daha eğlenceli olduğu belirtilmiş.

Matarazzo, 3. sezonda kahramanlarımızın daha farklı düşman formlarıyla kapışacağının altını çizerken en çok beklenen soruyla ilgili de ipuçları bırakmış diyebiliriz. Kendisine sorulan dizinin ne kadar süreceği sorusuna Matarazzo şöyle yanıt vermiş:

"Planlanan hikaye sonlanana kadar dizi devam edecek. Duyduğum kadarıyla sihirli rakam 4 veya 5. Daha 3. sezonu yeni tamamladık ve bu sezon planlanan son sezon değil. Açıkçası hikayenin 4 sezon sürmesi onlara (yazarlar) biraz kısa geliyor. 5 sezon ise gereğinden fazla uzun... O yüzden ne yapacaklarını beraber göreceğiz."

Yapılan açıklamalar ve dizinin gördüğü ilgi sonrası görünen o ki en az 3 sezon daha Stranger Things keyfimiz sürecek.