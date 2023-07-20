Netflix'in şifre paylaşımını yasaklayan uygulaması küresel çapta yayılmaya başladı. Türkiye'nin de bu durumdan etkilenmesi bekleniyor. Kullanıcılar, bugün itibarıyla bir daha ortak Netflix hesabı kullanamayabilirler.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bugün bir etkinlik gerçekleştirdi ve 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, son çeyrekte 5 milyondan fazla yeni abone kazanıldığı ifade edildi. Netflix'e göre bunun temel nedeni, bazı ülkelerde şifre paylaşımının yasaklanmış olmasıydı. Netflix'in iştahını kabartan gelişme, şifre paylaşım yasağının küresel olarak yayılmasına neden oldu.

Netflix, toplantı sırasında bomba bir açıklama yaptı. Yatırımcılara sunulan mektupta yapılan açıklamada, bugün itibarıyla hizmet verilen neredeyse tüm ülkelerde şifre paylaşmanın yasaklanacağı ifade edildi. Platform, tek tek ülke açıklamasında bulunmadı ancak Türkiye'nin de karardan etkilenmesi çok olası. Eğer birden çok kişi bir araya gelip ortak bir Netflix hesabını kullanıyorsanız, bugün sizler için son gün olabilir.

Peki şifre paylaşımı yasaklandıktan sonra ne olacak?

Bir süredir ABD ve Kanada gibi bazı ülkelerde test edilen yeni özellik, farklı hanelerde aynı Netflix hesabını kullanan tüketicilere kısıtlama getiriyordu. Bu bağlamda; kullanıcıların ya kendilerine özel bir Netflix aboneliği oluşturmaları ya da ana hesap sahibinin farklı hanedeki her kullanıcı için ekstra ödeme yapması gerekiyordu. Türkiye'de de benzer bir durum yaşanacağını düşünüyoruz. Paket fiyatlarını yeniden güncelleyecek olan Netflix, aynı hesabı kullanmak isteyenler için belirli bir tutar belirleyecektir.

Bu arada; Netflix'e ek ödeme yapmak yerine yeni bir abonelik başlatmak isteyen kullanıcılar, eski Netflix aboneliğindeki profillerini yeni hesaplarına taşıyabiliyorlar. Profil Transferi olarak isimlendirilen bu özellik sayesinde açacağınız yeni Netflix hesabınıza doğrudan eskiden kullandığınız profili aktarabilir, bu sayede Netflix'i kaldığınız yerden kullanmaya devam edebilrisiniz.

Türkiye'deki bazı kullanıcıları etkilemeye başladı!

Twitter'daki paylaşımımıza gelen bir yorum, bazı kullanıcıların değişiklikten etkilenmeye başladıklarını gösteriyor. Gönderilen yanıtta, uygulama açıldığı zaman "Netflix sadece hesap sahibinin ve birlikte yaşadığı kişilerin kullanımı içindir." şeklinde bir mesaj gösterildiğine şahitlik ediyoruz.

Netflix Türkiye güncel fiyatları için: