Netflix Türkiye Sözcüsünden Beklenen Açıklama Geldi

Netflix'in Türkiye'deki devamlılığı açısından beklenen açıklama sonunda geldi. Netflix sözcüsü, Netflix Türkiye'nin RTÜK yönetmeliğinden sonra ülkemizde faaliyetlerine devam edip etmeyeceğini bildiren bir açıklama yaptı.

Dün itibarıyla yürürlüğe giren Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin yeni yönetmelik ile birlikte Netflix'in Türkiye'den çekilmesi gündeme gelmişti. Başlangıçta Netflix'in yayın yapmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğu lisansı almadığına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu bilgilerin ortaya çıkmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu bilgileri yayınladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmış, Netflix'in lisans başvurusunda bulunduğunu belirtmişti.

Netflix'in Türkiye'den çekilme iddialarına dair ilk açıklama:

Günün erken saatlerinde Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialarıyla sallanan sosyal medya, Netflix Türkiye'nin yapacağı resmi açıklamayı beklemeye koyulmuştu. Bu bekleyişin ardından Netflix sözcüsü, bir açıklama yaptı. Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı açıklamaysa şu şekilde oldu:

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”

Netflix'in yaptığı açıklama incelendiği zaman dikkat çeken bir nokta, kullanıcıların istediği içerikleri izlemeye devam ederken çocukların bu içeriklerden uzak tutulması için bir yöntem geliştirmeye başlandığı ifadesi. Açıklamanın son cümlesinde yer alan bu ifade, akıllara Netflix'in farklı bir sansür üzerine yetkililerle konuştuğu ihtimallerini ortaya çıkartıyor.

Açıklamayı okuduğumuz zaman Netflix'in yapımlarını hem sansürlü hem de sansürsüz seçeneklerle çıkarabileceği ihtimalini görebiliyoruz. Netflix, kişilerin keyif aldığı içerikleri yayınlamaya devam ederken bu içerikleri çocuklara göstermemek için bir yöntem geliştirebilir. Tabii ki bu durumun yalnızca çıkarımdan ibaret olduğunu belirtmekte de fayda var.