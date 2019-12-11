Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen Netflix, sürekli yeni özellikler edinmeye devam ediyor. Ünlü yayın platformu şimdi de “Watch Now” isimli yeni bir özelliği denemeye başladı.

Netflix, yeni bir özelliği kullanıcılarına sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü yayın platformu, televizyon ve televizyona bağlanan cihazlar için “Watch Now”(Şimdi İzle) isimli bir özelliği test etmeye başladı.

Watch Now, Netflix kullanıcılarının profillerinin giriş ekranında, profil isminin tam altında bir seçenek olarak bulunuyor. Profil giriş ekranından kullanıcı, eğer Watch Now’u seçerse, kişisel listesinden seçilen bir şey ya da Netflix algoritması tarafından seçilen bir içerik kullanıcıya sunulacak. Yani Watch Now seçeneği ile kullanıcılar, daha önce izlediklerine benzer içerikleri rastgele bir şekilde görecekler.

Netflix, Watch Now ile rastgele içerikler önerecek

Netflix ayrıca yeni özellikle beraber bir de “Play Something Else” (Başka Bir Şey Oynat) butonu getiriyor. Watch Now’da yer alacak bu buton ile Netflix’in tavsiye edeceği içerikleri görülebilecek.

Bu iki yeni özelliğin Netflix tarafından test ediliyor olması bu özelliklerin kesin olarak yayınlanacağı anlamına gelmiyor. Netflix, bazı durumlarda özellikleri sınırlı sayıda bölgede aktif edebiliyor ya da tamamen askıya alabiliyor.

Netflix, kullanıcı deneyimini güçlendirmek için geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Yayın platformu, geçtiğimiz dönemde de videoları hızlandıracak ya da yavaşlatacak bir sistemi denemişti. Dizilerin veya filmlerin 0.50x ya da 0.75x yavaşlatılmasına veya 1.25x hızlandırılmasına bazı izleyiciler ve yönetmenler karşı çıkmışlardı.