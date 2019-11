Netflix'e Bu Hafta Eklenecek En Yeni Yapımlar

Popüler yayın platformu Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da içerik listesini güncelleyecek ve platformun üyeleri, eklenen yeni içerikleri keşfetme fırsatı yakalayacak. Netflix'te önümüzdeki hafta izlemek isteyeceğiniz yeni yapımları listelediğimiz yazımızda platforma veda eden yapımlara da yer verdik. Gelin Netflix'in bu haftasına yakından bakalım.

Yayın platformları arasında içerdiği yapım sayısıyla zirvede bulunan Netflix, kullanıcılarını memnun etmek için platforma yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Türkiye'de yabancı içeriklerin yanı sıra yerli yapımlara da ev sahipliği yapan platform, bu hafta bir süredir beklenen yapımlarla izleyicilerin karşısında çıkacak.

Netflix’in kasım ayı, açıklanan programa göre oldukça yoğun geçecek. Bu haftanın dikkat çeken yapımları arasında Seth Meyers'ın komedi gösterisi, She-Ra ve Güç Prensesleri'nin 4. sezonu ve The End of the F***ing World'ün 2. sezonu yer alıyor. Gelin vakit kaybetmeden diğer yapımlara yakından bakalım.

Bu hafta yayınlanacak yapımlar:

A Holiday Engagement (4 Kasım)

Christmas Crush (4 Kasım)

Dear Santa (4 Kasım)

The Devil Next Door (Netflix Belgeseli / 4 Kasım)

The End of the F***ing World: 2. sezon (Netflix Orijinal İçeriği / 5 Kasım)

Seth Meyers: Lobby Baby (Netflix Orijinal İçeriği / 5 Kasım)

She-Ra ve Güç Prensesleri: 4. sezon (Netflix Orijinal İçeriği / 5 Kasım)

Tune in for Love (Netflix Filmi / 5 Kasım)

Undercover Brother 2 (5 Kasım)

Burning Cane (6 Kasım)

SCAMS (Netflix Orijinal İçeriği / 6 Kasım)

Shadow (6 Kasım)

The Body Remembers When the World Broke Open (7 Kasım)

Busted!: 2. sezon (Netflix Orijinal İçeriği / 8 Kasım)

Greatest Events of WWII in HD Colour (Netflix Orijinal İçeriği / 8 Kasım)

Green Eggs and Ham (Netflix Orijinal İçeriği / 8 Kasım)

Let It Snow (Netflix Filmi / 8 Kasım)

Paradise Beach (Netflix Filmi / 8 Kasım)

Wild District: 2. sezon (Netflix Orijinal İçeriği / 8 Kasım)

Little Things: 3. sezon (Netflix Orijinal İçeriği / 9 Kasım)

Bu hafta kaldırılan yapımlar:

Netflix, platforma yeni içerikler eklerken aynı zamanda artık eskiyen yapımları da platformdan kaldırıyor. Aşağıdaki listede izlemek istediğiniz ancak henüz izlemediğiniz bir yapım varsa elinizi çabuk tutmalısınız çünkü Netflix, bu içerikleri bu hafta platformdan kaldıracak.

Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby: 1. sezon (3 Kasım)

Blue Bloods: 1. sezondan 8. sezona kadar tüm bölümler (5 Kasım)

Netflix'te yeni maceralara yelken açmak isteyenler için platforma eklenecek içerikleri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz de favori yapımınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.