Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Netflix, Yeni Oyun Uygulaması "Playground"u Resmen Duyurdu: İşte Detaylar

Netflix, Playground isimli tamamen ayrı yeni uygulamasını duyurdu. Bu uygulama, çocuklara yönelik bir oyun uygulaması olarak geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformu konumunda bulunan Netflix, son yıllarda oyunlar konusunda da büyük yatırımlar yapıyordu. Şimdi ise şirketten bu konuda sürpriz bir hamle geldi. Teknoloji devi, “Netflix Playground” ismi verilen tamamen ayrı bir uygulama kullanıma sunduğunu duyurdu.

Netflix’in kullanıma sunduğu Playground uygulaması, çocuklara yönelik bir oyun uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, bu uygulama üzerinden çok sayıda çocuk oyununa erişim sağlayabiliyor.

İçerikten Görseller

ent
net2

ent

Netflix’in “Playground” uygulaması, şimdilik ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Filipinler ve Yeni Zelanda’da çıkış yaptı. 28 Nisan 2026 itibarıyla da Türkiye de dahil tüm dünyada kullanıma sunulacak. Yani 28 Nisan günü, Android ve iOS üzerinden bu yeni uygulamayı indirip kullanabileceksiniz.

Sevindirici olan şey ise Playground uygulamasının herhangi bir ek ücret istememesi. Yani Netflix’e abone olan tüm kullanıcılar, herhangi bir ek para ödemeye gerek kalmadan Playground uygulamasını kullanabilecek ve oyunlara erişebilecek. Ayrıca internet olmadan offline olarak da kullanılabiliyor. Bu yüzden de uçaklar veya internet erişiminin olmadığı zamanlar için uygun bir oyun uygulaması olarak nitelendirilmiş.

net2

Netflix’in çocuk ve aile bölümünden sorumlu yönetici John Derderian, açıklamasında çocukların sadece sevdikleri hikâyeleri izlemekle kalmayıp aynı zamanda o hikâyelerin içine girip en sevdikleri karakterlerle etkileşim kurabilecekleri bir dünya inşa ettiklerini belirtti. Uygulamanın keşif, öğrenme ve oyun için bir ortam yarattığını da sözlerine ekledi.

Netflix

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com