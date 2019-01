Ultima Thule'a Dair Daha Net Fotoğraflar Elde Edildi

NASA'nın uydusu New Horizons, uzayda süzülen "kardan adama" dair daha net fotoğraflar elde etmeyi başardı.

NASA’nın New Horizons uydusu, eski dokuzuncu gezenin etrafından alçaktan uçuş gerçekleştirdiğinde harika bir başarıya imza atmıştı. Gezegenlikten dışlanana Pluto’ya yakından bir bakış atmıştı ve bu sadece başlangıçtı. NASA, New Horizons’dan 2014 MU60 ya da Ultime Thuler adı verilen Kuiper Belt nesnesine işaret etmişti ve New Horizons sayesinde bu nesnenin görsellerini görebilmiştik. Ancak, son görseller daha keskin ve diğer büyüleyici özelliklerini de gözler önüne seriyor.

New Horizons tarafından araştırılan bölge oldukça gizemli çünkü bir uzay aracını oraya göndermek oldukça zor. NASA, uydusunu 2006 yılında, Pluto hala gezegen olarak adlandırılırken göndermiş, uydu 2015’te Pluto’ya vardığında ise artık gezegenlikten çıkarılmıştı. Pluto’nun gezegenlikten çıkarılmasının sebebi ise olağanüstü hızıydı, ayrıca bu yüzden New Horizons Pluto’nun yörüngesinde yavaşlayamamıştı. Bu ilk bakışta Pluto üzerinde araştırma yapmak için zorluk çıkarsa da birçok yeni fırsatı da beraberinde getirdi.

Uydu, geçtiğimiz sene Ultima Thule’a yaklaştığında ilk belli belirsiz görseller elde edilmeye başlanmıştı. 2019’a girdiğimizde ise NASA, Ultima Thule’a dair daha iyi görseller elde etmeyi başardı. Elde edilen yeni görseller uzayda süzülen bir “kardan adam” gibiydi.

New Horizons bu kardan adamın fotoğraflarını 6 bin 700 km uzaklıktan, 1 Ocak’ta yakaladı. Ultima Thule’un boyutları ise 32’ye 16 km. Uyduda yer alan ekipmanlar Ultima Thule’a dair daha net görseller elde edilmesini sağlayabilir fakat bunun için birkaç ay daha beklemek gerekecek.