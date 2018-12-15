New York şehri semalarında, ne olduğu tam olarak gözlemlenemeyen bir cisim görüntülendi. İHA olamayacağı söylenen cismin UFO olduğu iddiaları ortaya atıldı.

İnsanoğlunun yüzyıllardır kafasını kurcalayan, belki de hayallere daldıran uzaylı, dünya dışı akıllı yaşam ihtimali hâlâ insanlar için merak konusu. Uzaylılarla temasa geçtiğini, kendisini uzaylıların kaçırdığını iddia edenler de var, çekilen görüntüleri analiz ederek uzaylıların varlığını ispat etmeye çalışan da var. Hatta daha ileri gidip dünyanın uzaylı ırklar tarafından ele geçirildiğini ve dünyanın onlar tarafından yönetildiğini iddia eden komplo teorisyenleri bile var.

UFO ve uzaylılar üzerine dönen bu sonsuz tartışmalar zaman zaman alevlenip, zaman zaman sönüyor. Tekrar bu tartışmaları gün yüzüne çıkaran olay ise ABD'de görüntülen uçan bir cisim.

Ufolar üzerine teoriler ortaya atan Mufon sitesi, 6 Aralık'ta, New York semalarında görülen bir uçan cismin görüntülerini YouTube üzerinden yayınladı. Yarım dakikalık videoda hızla geçen siyah bir cisim görülüyor.

UFO Sightings Daily adlı blogun yazarı, UFO teorisyeni Scott C, Waring, bu videonun uzaylıların varlığını kanıtladığını söyledi. Waring, bulutların arkasından geçerken görülen bu cismin insansız hava aracı olma ihtimalinin olmadığını iddia etti.