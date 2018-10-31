Kamboçya'nın Bir Köyüne Gökten UFO Parçaları Düştü

Kamboçyalı köy sakinleri geçen hafta güne gökten metal parçalarının yağdığı sıradışı bir sürprizle uyandı.

Kamboçya'da bir köyde sabah gökten metal parçaları yağdığını gören köy sakinleri büyük bir şaşkınlığa uğradı. Köydeki bazı insanların dünya dışı varlıkların olaya karışabileceğini düşünmesine neden olan bu olay, köyde büyük paniğe neden oldu.

Preah Vihear Vilayeti sakinleri sabah saat 6 civarında yüksek bir ses duyduklarını söylediler. Gökten metal parçaların düştüğünü gören insanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 40 kilogramdan fazla metal alüminyum parçalar 10 kilometrelik bir alanda hasara neden oldu.

Metal parçaların gökten nasıl düştüğünü belirleyemeyen araştırmacılar davayı bir uzman ekibe teslim ettiklerini açıkladı. Alüminyum ve kauçuktan oluşan 17 parça bulduklarını ifade eden ekip, köy halkından daha fazla bilgi toplamaya çalışıyor.

Olayı inceleyen bazı araştırmacılar bunun dünya dışı varlıklar nedeniyle oluştuğunu söylese de, bazılarına göre de bunlar sadece parçalanmış drone parçaları.