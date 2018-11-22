Nike'ın NBA'in ünlü yıldızı Paul George ve Sony PlayStation işbirliği ile ürettiği ayakkabılara bir yenisi ekleniyor.

Geçtiğimiz senenin şubat ayında piyasaya çıkan ve gece siyahı rengiyle büyük beğeni toplayan PG-2 model ayakkabılar, stok ve dağıtım sorunları nedeniyle fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Hoş bir tasarıma sahip olan ayakkabılar, bu sebeple büyük değer kazanmış durumda. An itibarı ile bu model E-Bay üzerinden 900 paund (6.000 TL) gibi bir fiyatla satılıyor.

Her ne kadar satış stratejisi nedeniyle sorunlara yaşasa da ilk ayakkabı tasarım olarak çok göz alıcı ve hoş duruyordu. Paul George ve Nike, ikinci model olan PG 2.5'te bu kez klasik PlayStation rengi olan griyi model almış. Yine PlayStation'ın klasik logosundaki sarı, kırmızı ve mavi renklerle detayları oluşturan Nike oldukça güzel bir iş çıkarmış.

Videodan da görebileceğiniz üzere bir tekinde PG logosu bir tekinde ise PS logosuyla oldukça hoş bir görüntü sunan ayakkabının 1 Aralık'ta piyasaya çıkması bekleniyor.