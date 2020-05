Nike, Reklamıyla İnsanları Irkçılığa Karşı Durmaya Çağırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde birkaç gün önce siyahi vatandaş George Lloyd’un polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Dünya çapında yankı yaratan korkunç olay sonrası tepki gösteren ABD halkına büyük firmalar da destek veriyor.

25 Mayıs günü Amerika Birleşik Devletleri’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülke vatandaşları olaya büyük tepki gösterdi. Dev firmalardan biri olan Nike firması da ülkede var olan ırkçılığı kabul etmekle kalmayıp insanları ırkçılığa karşı tavır almaya davet etmekten çekinmedi. Ünlü marka yayınladığı bir reklamla üzücü olayın karşısında olduğunu gösterdi.

George Floyd’un ölümünden bu yana ülke genelindeki insanların ırkçılığı ve polis şiddetini protesto ettiği biliniyor. Son senelerde çeşitli olaylar karşısında adaleti savunmaktan korkmadığı yorumları yapılan Nike firmasının da bu reklamla birlikte Amerika’da yaşanan ve ülkeyi ikiye bölen olaylar konusunda nerede durduğunu belli ettiği söyleniyor. Reklam, firmanın dünyaca ünlü sloganı olan ‘Just do it’ (Sadece yap) sloganına ters bir slogan olan ‘Force One, Don’t do it’ (Bir kereliğine, yapma) sloganıyla açılıyor.

Paylaşım pek çok kişi tarafından görüldü:

Piyano müziğiyle süren reklam boyunca siyah fon üzerinde akan beyaz yazılar görülüyor. ABD’de var olan ırkçılığın yokmuş gibi yapılmaması ve ırkçılığa sırtların dönülmemesi gerektiğini aktaran reklam toplamda 1 dakika sürüyor. Paylaşım Nike’ın resmi YouTube kanalında yukarıdan paylaştığımız üzere görülebilir durumda. Aynı zamanda videonun Nike’ın son zamanlardaki popüler eşitlik çağrısı olan #UntilWeAllWin etiketiyle paylaşıldığını da burada ekleyelim.

Irkçılığı, sosyal adaletsizliği ve polis şiddetini kınamak için yaptığı milli marş protestosuyla tanınan ve bu yüzden NFL bünyesinden çıkarılan sporcu Colin Kaepernick ile birlikte pek çok kampanya düzenleyen Nike’ın bu konudaki tutumu biliniyor ve takdirle karşılanıyor. Sosyal yaşamda var olan gerçek sorunları göz ardı etmeyen markanın bakalım bundan sonraki hedefi ne olacak ve bu durum sonrası ABD’de sular ne zaman ve nasıl durulacak?