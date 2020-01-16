Fortnite, Efsane Oyuncu Ninja'nın Kostümünü Oyuna Ekledi

Popüler oyuncu ve yayıncı Ninja, kendisinin kostümünü Fortnite'a eklendiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bununla birlikte yeni bir kostüm serisi de tanıtıldı.

Fortnite ve Ninja isimleri artık hafızamıza bir birleşim gibi gelmeye başladı. Her iki isim de yükselişlerinde birbirlerine yardım etti. Ninja ismiyle tanıdığımız Tyler Blevins, Fortnite’tan önce de yüksek takipçi rakamlarına sahipti. Ancak Fortnite sayesinde takipçi sayısında müthiş bir yükselme yaşadı.

Bu durum, Ninja’nın popüler bir oyunu sıradan bir şekilde oynamasından kaynaklanmıyordu. Ninja, Fortnite’ı çok iyi oynayabildiğinden birçok insan onu takip etmeye başladı. Günümüzün en iyi Fortnite oyuncularından sayılan Ninja, ani bir kararla Twitch’ten Mixer’a geçiş yapsa da takipçi sayısında önemli bir düşüş yaşamadı.

Ninja resmen Fortnite’a eklendi:

İşte Ninja’nın başarısının ve tanınırlığının bu kadar artmasıyla birlikte Fortnite da Ninja’yı ödüllendirmeyi düşündü. Ninja, bugünden itibaren artık Fortnite’ta fiziksel olarak da yer almaya başlayacak. Fortnite, Ninja’nın kostümünü oyuna eklemeye karar verdi.

Fortnite’a eklenişini Twitter üzerinden duyuran Ninja, oyuna başladığından beri kendi kostümünün oyunda olmasını hayal ettiğini belirtti. Fortnite’a eklenen Ninja kostümleri, Ninja’nın da paylaştığı üzere perşembe gününden pazar gününe kadar Epic mağazasından satın alınabilecek.

Fortnite, Ninja kostümünün yanı sıra Ninja temalı bir kazmayı da oyuna ekledi. Bunun yanı sıra Ninja temalı bir sırt çantası ve Ninja’nın meşhur ve bir o kadar da 'berbat' dansını oyuna taşıyacak yeni bir emote da Fortnite oyuncularının satın alabilecekleri görünümlere eklendi.

Fortnite’da yeni seri: İkon serisi:

Ninja’nın paylaştığı görselde bir detay sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir: İkon serisi. İşte bu detayın açıklamasını Epic Games kendisi anlattı. Epic Games, Ninja’nın oyuna eklenişinin ‘İkon serisinin’ yalnızca bir başlangıç olacağını söyledi. Ayrıca ikon serisi kapsamında oyun, müzik, film ve modanın Fortnite ile birleşeceğini de ekledi.

Epic Games’in açıklamasından da anlaşılacağı üzere önümüzdeki günlerde Fortnite’a birçok tanıdık yüz eklenecek. Bugüne kadar MCU, Star Wars ve Stranger Things gibi yapımlarla partnerlik yapan oyun, ikon serisiyle tanıdık yüz sayısını artırarak oyuncuları daha da kendine çekecek.