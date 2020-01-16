Pinball Oyununda Dünyanın 1 Numarası Olan Kadınla Tanışın

Bilgisayarlardaki ve oyun salonlarındaki en popüler oyunlar arasında yer alan Pinball’un dünya çapındaki 1 numarası olan kadın oyuncu Zoe Vrabel, oyun hakkındaki görüşlerini paylaşırken çarpıcı ifadeler kullandı.

Zoe Vrabel 32 yaşında bir kadın ve bundan 10 yıl önce Pinball oynamaya başladı. O günden sonra oyunda hızla ilerleyen Vrabel, oyunda dünyanın ilk kadın şampiyonu olmayı da başardı.

KOIN 6'ya açıklamalarda bulunan Vrabel, oyunu ilk oynamaya başladığında bir erkek arkadaşı olduğunu söylerken pek çok kadının oyun dünyasına erkek partnerleri tarafından sokulduğuna inandığını belirtti. Vrabel’in Pinball sevgisi, partnerine olan sevgisinden daha uzun ömürlü oldu.

Vrabel: “Pinball’u bırakmak istemedim”

Vrabel, Pinball’u çok sevdiğini ve ilişkisinin bitişinden sonra oyunu bırakmanın çok fazla olacağını düşündüğünü söylüyor. Oyuna başladıktan 10 yıl sonra oyuncu, dünya listelerinde 297, kadınlar arasındaysa 3. sırada yer alıyor. Sıralamalar Uluslararası Flipper Pinball Derneği (IFPA) tarafından yapılıyor.

Yüksek öğrenimde çalışan Vrabel, insanların ismini bildiğini ve Portland’da kendisini oynarken görenlerin, hareketli ve yüksek puanlar elde ettiği oynayış tarzından dolayı kendisini unutamadığını belirtiyor.

Vrabel’e göre oyun dünyasında daha çok kadının yer alması gerekiyor. Bu nedenle de hali hazırda oyun oynayan yetenekli kadınların daha çok tanıtılması lazım. Böylece başka kadınların da oyun makinelerinin başında zaman geçirebileceğine inanıyor.

Vrabel’in amacı oyuna daha fazla kadın çekmek

Vrabel, IFPA’da danışman komisyon üyesi olarak görev yapıyor ve oyuna daha fazla kadının ilgi duymasını sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Amacının daha dost canlısı bir ortam oluşturmak olduğunu söyleyen oyuncu, Pinball’ın cinsiyet eşitliği için daha iyi hale getirilebileceğini söylüyor.

Organizasyonlara katılım sayılarından dem vuran Vrabel’in açıklamalarına göre ABD’deki turnuvalarda birkaç kadın yer alıyor, Dünya Şampiyonaları ise tamamen erkeklerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yine de genel olarak baktığında kadınların ilgisinin arttığını söyleyen oyuncu “artık sadece ben yokum” diyor.

Fiziksel müdahaleden kaçınmayın

Vrabel ayrıca Pinball oyunuyla ilgili tavsiyelerde de bulunuyor. Bunlardan ilki elbette ki herkesin oyuna bir şans vermesi. Vrabel’e göre yeni makinelere alışmak biraz zaman alıyor ve oyunda şans unsuru önemli rol oynuyor.

Vrabel oyunculara makinelere fiziksel müdahalede bulunmalarını da tavsiye ediyor. O’na göre eski oyunlar fiziksellik de gerektiriyor. Oyun makinesini sarsmak ve topu hareket ettirmek de oyunun bir parçası olarak kabul ediliyor. Oyunda şansı da yenmenin önemli bir nokta olduğunu söylüyor.